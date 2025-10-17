Cría de ballena jorobada logra liberarse tras quedar atrapada en una red en California

Los Ángeles (EE.UU.), 17 oct (EFE).- La cría de una ballena jorobada muy conocida en la costa de California ha logrado sobrevivir y liberarse de una red de pesca en la que quedó atrapada en junio pasado, en lo que es considerado por los ambientalistas como “un milagro” de la naturaleza.

La organización Monterey Bay Whale Watch, basada en el norte de California, informó sobre el avistamiento esta semana de Chex Mix, la cría de aproximadamente un año de nacida de Chex, una ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) que transita regularmente por las costas de California.

Chex Mix fue avistada por primera vez en junio de este año cuando se había enredado con la red y, a pesar de los múltiples intentos de rescate de varias organizaciones, no se pudo liberar, lo que suponía la muerte para la cría.

La malla se le enredó alrededor de las aletas pectorales, en la espalda y a través de la boca, lo que complicó los intentos de los rescatistas de retirarla y tuvieron que dejarla en el mar a su suerte.

Sin embargo, Chex Mix logró liberarse en lo que fue considerado por la organización como “un milagro”, que demuestra “la ​​resiliencia” de las ballenas jorobadas, según dijeron en un comunicado divulgado en redes sociales.

Los ambientalistas añadieron que estos incidentes “no suelen tener finales felices”.

Los enredos en redes de pesca son muy comunes en los océanos de todo el mundo y los mares estadounidenses.

El Servicio Nacional de Pesca Marina de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) reportó que en 2023 se documentaron 64 enredos de ballenas grandes en aguas estadounidenses.

Las jorobadas continuaron siendo la especie de ballena grande que se enreda con mayor frecuencia y representan más del 69 % de todos los enredos confirmados de ballenas grandes desde 2007. EFE

