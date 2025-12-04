Críticas al Gobierno canadiense por la posible venta de blindados al ICE de EE.UU.

Toronto (Canadá), 4 dic (EFE).- La posible venta de 20 vehículos blindados canadienses al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos está siendo criticada por activistas y organizaciones de defensa de los derechos humanos, que han solicitado a Ottawa el bloqueo de la operación.

Documentos dados a conocer esta semana indican que ICE destinará 7,5 millones de dólares estadounidenses para la compra de 20 blindados Senator, de la compañía canadiense Roshel, especializada en la producción de vehículos militares.

Roshel señala que el modelo Senator es el «buque insignia» de la compañía y explica que es un blindado de transporte de personal, específicamente diseñado «para fuerzas de seguridad y patrullas fronterizas».

En 2023, el Gobierno canadiense anunció que donaría 200 unidades del Senator a las fuerzas armadas de Ucrania. Anita Anand, entonces ministra de Defensa de Canadá, declaró que los vehículos tienen «tecnología punta» y se les pueden instalar «fácilmente» armamento.

«Están equipados con tecnología inteligente que ayuda a los soldados a detectar con antelación amenazas. Su blindaje ayudará a proteger también a las tropas cuando no pueden evitar el peligro», añadió.

El miércoles, Anand, que ahora es la ministra de Exteriores de Canadá, evitó contestar si el Gobierno canadiense bloqueará la exportación de los 20 vehículos de Roshel que serán adquiridos por ICE ante las protestas de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

«El Gobierno no está involucrado en la transacción. No hemos recibido ninguna pregunta o solicitud de permiso con respecto a esta venta», declaró Anand desde Bruselas, donde asistió a una reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN.

La organización World Beyond War, que monitorea las exportaciones canadienses de armas, denunció la venta y dijo que era «escandalosa».

«No hay ninguna justificación para que Canadá apruebe esa orden, pero es exactamente como funciona el régimen de exportación de armas de Canadá «, señaló la organización.

World Beyond War publicó hace dos semanas un informe en el que reveló que Canadá ha estado exportando a través de EE.UU. explosivos y componentes de aviones de combate a Israel que las fuerzas armadas israelíes han utilizado en la invasión de la Franja de Gaza.

El Gobierno canadiense había declarado públicamente que no permitirá la exportación de armamento a Israel que pudiese ser utilizado en la ocupación militar del territorio. EFE

jcr/ygg/psh