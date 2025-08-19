The Swiss voice in the world since 1935

Crece el desempleo oculto en Rusia entre otros síntomas de recesión económica

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Moscú, 19 ago (EFE).- Las empresas y sindicatos registraron un aumento del desempleo oculto en Rusia, con reducción de jornada y sueldo, vacaciones obligadas sin pagar, retrasos en los salarios y trabajadores de baja, informó este martes el diario Védomosti.

Según datos del servicio de empleo estatal, el número de trabajadores a tiempo parcial pasó de un 9,1 % en junio a un 14,4 % en julio, donde destacan las regiones industriales de Yaroslavl, Moscú, Samara, Uliánovsk y Tatarstán.

También creció ligeramente el número de personas inactivas, del 8,6 % en junio al 11,1 % en julio.

Los sectores más afectados son el de la educación y la sanidad.

Esta información la corroboran varias empresas, así como la Cámara de Comercio e Industria y la Federación de Sindicatos Independientes de Rusia (FSIR), que aseguran que también ha aumentado el número de despidos.

También se incrementó la suma de atrasos salariales en un 25 % en el mes de julio, alcanzando los 1.700 millones de rublos (más de 21 millones de dólares).

Para la FSIR ello es debido a los elevados tipos de interés (recientemente reducidos al 18 % por el Banco Central), que dificulta a las empresas a endeudarse para sus gastos operativos.

A mediados de agosto, el presidente ruso, Vladímir Putin, admitió el aumento del desempleo oculto, que a principios de año rondaba las 98.000 personas y ahora equivale a casi 200.000.

También creció ligeramente el número de parados, con 274.000 personas a principios de año y 300.000 ahora.

Según la vicepresidenta de la Cámara de Comercio e Industria, Elena Dybova las empresas están afectadas por la incertidumbre económica y la política internacional, lo que ha provocado una paralización de la contratación a la vez que se han visto afectadas por una caída generalizada de la demanda, que también les ha obligado a reducir costes.

Los expertos macroeconómicos consultados por Vedomosti aseguran que esta tendencia todavía no ha tenido un impacto en la economía nacional, pero forma parte de ciertos síntomas de recesión.

En este momento, lo que más vinculan al aumento del desempleo oculto es la situación de la demanda, que ha empeorado en los últimos meses debido a la política monetaria (un rublo fuerte frente al dólar y al euro), los altos tipos de interés y el aumento de precios.

En Rusia es común que los empleadores recurran a la reducción de jornadas en lugar de los despidos para tratar de retener a los empleados cualificados.

La Unión Europea anunció ayer que ya prepara el 19º paquete de sanciones contra Rusia debido a la guerra que inició en Ucrania en 2022 y que continúa hasta hoy.EFE

mos/ajs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR