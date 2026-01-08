Crew-11 regresará anticipadamente por enfermedad de astronauta antes de caminata espacial

1 minuto

Washington, 8 ene (EFE).- La NASA confirmó este jueves que el Crew-11, conformado por astronautas de diversas nacionalidades, regresará anticipadamente a la Tierra, luego que uno de los miembros de la tripulación enfermara previo a realizar la primera caminata espacial del año.

La agencia espacial confirmó en una conferencia de prensa que planea tener el itinerario de regreso de la tripulación en las próximas 48 horas, anulando el plan inicial que era mantener al Crew-11 en el espacio hasta marzo del año en curso. EFE

dte/cpy