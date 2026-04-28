Croacia y Bosnia construirán un nuevo gasoducto para reducir la dependencia del gas ruso

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Skopie, 28 abr (EFE).– Los Gobiernos de Croacia y Bosnia-Herzegovina firmaron este martes un acuerdo para construir un nuevo gasoducto que transportará gas natural licuado (GNL) estadounidense a Bosnia, con una inversión estimada de 1.500 millones de euros y con el objetivo de reducir su dependencia del gas ruso.

La firma del proyecto, conocido como «Interconexión Sur», se produjo durante la actual Cumbre de la Iniciativa de los Tres Mares 2026, celebrada entre hoy y mañana en Dubrovnik (Croacia), informó la emisora regional N1.

Líderes de 13 países europeos del mar Báltico, Adriático y Negro se encuentran reunidos para impulsar proyectos de infraestructura, energía y conectividad digital.

La «Interconexión Sur» se extenderá desde la costa adriática de Croacia hasta el interior de Bosnia, conectando al país con la red nacional de gas croata, partiendo de la terminal flotante de GNL en la isla croata de Krk, que gestiona grandes cantidades de gas de EE.UU..

El objetivo del nuevo gasoducto, que se espera esté terminado en 2028, es diversificar las rutas y fuentes de suministro de gas para el país balcánico.

Bosnia-Herzegovina, que tiene una salida al mar de apenas unos pocos kilómetros, utiliza gas natural desde 1979, cuando se introdujo para reducir la contaminación del aire en Sarajevo y abastecer a la industria local.

Durante décadas, el país sólo importaba gas ruso, dependiendo por completo de un conducto que pasa por la República Srpska, el ente autónomo serbio de Bosnia.

El gas natural entra hoy a Bosnia sobre todo a través de TurkStream, un gasoducto ruso que atraviesa Turquía, Bulgaria y Serbia antes de entrar en territorio bosnio.

Mientras, las autoridades de la República Srpska avanzan en su propia «Interconexión Este», tras firmar hace unas semanas un contrato valorado en unos 600 millones de dólares (unos 513 millones de euros) con un consorcio serbio que transportará gas ruso a esa parte de Bosnia-Herzegovina. EFE

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