Cruz Azul golea al San Luis y ratifica su liderato en el Clausura mexicano

México, 7 mar (EFE).- El Cruz Azul, que jugó la mitad del partido con un hombre de más en la cancha, goleó hoy por 3-0 al San Luis, para confirmarse como líder del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

En la décima jornada, el argentino Agustín Palavecino, el uruguayo Gabriel Fernández y Andrés Montaño reflejaron en el marcador la superioridad de los Azules del entrenador argentino Nicolás Larcamón.

El San Luis salió a presionar y en el minuto 12 estuvo cerca de tomar ventaja, cuando el brasileño-italiano Joao Pedro recuperó una pelota y se la puso al francés Sebastién Salle-Lamonge, quien la estrelló en el poste.

Cruz Azul empezó a poner condiciones en la mitad de la cancha y en el 15 tomó ventaja con un gol de pierna derecha de Palavecino, a pase de su compatriota Nicolás Ibáñez.

Después del gol, San Luis se apagó tras la salida por lesión de su guardameta, Andrés Sánchez, y sobre todo desde el 45+2, al quedar con un hombre menos en la cancha por la expulsión de Eduardo Águila.

El cuadro de casa dominó, sin embargo, careció de puntería y fue el San Luis el que estuvo a punto de empatar con un cabezazo al travesaño de Joao Pedro, en el 66.

Los celestes reaccionaron y en el 67, dos minutos después de entrar a la cancha, el ‘Toro’ Fernández aceptó una asistencia de Palavecino y de zurda amplió la ventaja a 2-0. Cuatro minutos después, Montaño firmó la goleada, de zurda a pase de Fernández.

Con el triunfo, Cruz Azul se confirmó en el liderato con ocho victorias, un empate, una derrota y 25 puntos, cuatro encima del campeón Toluca, que mañana recibirá al Juárez FC.

En otro encuentro de hoy, el América tomó oxígeno y venció por 1-2 al Querétaro para meterse en zona de clasificación a cuartos de finales.

El uruguayo Brian Rodríguez y Patricio Salas anotaron por las Águilas y Alí Ávila descontó por Querétaro.

América subió al séptimo lugar con 14 unidades, ocho encima de los Gallos, penúltimos de la tabla de posiciones.

La décima jornada comenzó ayer cuando el Mazatlán aventajó por 4-2 al León y los Pumas UNAM se impuso por 0-1 al Necaxa.

Este sábado seguirá el torneo con el derbi tapatío entre el Atlas y las Chivas de Guadalajara, el Pachuca-Puebla. En el último turno de la noche será el derbi regio entre el Tigres UANL del campeón mundial argentino Ángel Correa y el Monterrey del español Sergio Canales. EFE

