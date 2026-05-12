Cruz Roja alerta que 2025 fue el peor año en una década en materia humanitaria en Colombia

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Bogotá, 12 may (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertó este martes que las consecuencias del conflicto armado en Colombia alcanzaron en 2025 el nivel «más grave de la última década», con un fuerte aumento de desplazamientos, confinamientos, desapariciones y víctimas de explosivos.

«La situación humanitaria en 2025 no fue un hecho aislado, se enmarcó en un deterioro progresivo de la situación humanitaria que el CICR ha venido advirtiendo desde 2018», afirmó el jefe de la delegación regional del CICR en Bogotá, Olivier Dubois.

Según el balance anual del organismo, el año pasado al menos 235.619 personas fueron desplazadas de manera individual, 87.069 lo hicieron en movimientos masivos y 176.730 permanecieron confinadas por acciones de grupos armados. EFE

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