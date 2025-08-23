The Swiss voice in the world since 1935

Cruzeiro vence a Internacional y asume la segunda posición en Brasil

Río de Janeiro, 23 ago (EFE).- Cruzeiro asumió este sábado la segunda posición del Campeonato Brasileño con una ajustada victoria por 2-1 frente a Internacional, en el inicio de la vigesimoprimera jornada del torneo.

Con ese resultado, Cruzeiro llegó a 41 puntos y desplazó al menos temporalmente a Palmeiras, que jugará el lunes frente a Sport y suma hasta ahora 39 unidades, cuatro menos que el líder Flamengo.

Kaio Jorge y Matheus Pereira anotaron para Cruzeiro y Bruno Tabata descontó para Internacional, que con la derrota se estancó en 24 puntos y cayó a la casilla 12 de la clasificación.

También este sábado, Bragantino se impuso por 4-2 a Fluminense en un partido que parecía tener encaminado en solo tres minutos.

En ese lapso, anotaron Jhon Jhon y Sasha para dejar aturdido a un Fluminense que reaccionó sobre el final de la primera etapa y logró descontar a través de Hércules.

Pero la rapidez era norma en Bragantino, que a los dos minutos del segundo tiempo amplió el marcador con el uruguayo Ignacio Laquintana.

Flu se repuso otra vez con un gol del argentino Luciano ‘Lucho’ Acosta, pero cuando buscaba el empate Davi Gomes le dio la ventaja definitiva a Bragantino, que con la victoria escala al quinto lugar, con 30 puntos, y deja al equipo carioca en novena posición, con 27.

La vigesimoprimera jornada continuará este domingo y concluirá el lunes, cuando el líder Flamengo recibirá a Vitória y Palmeiras hará lo propio con Sport, que cierra la clasificación y se presenta como un rival propicio para recuperar la segunda posición. EFE

ed/hbr

