Cuatro detenidos en operativo contra presunta banda que enviaba coca de Paraguay a Brasil

Asunción, 17 feb (EFE).- La Policía Nacional de Paraguay detuvo a cuatro personas y está tras la pista de otras dos, entre ellas un antiguo guardameta de clubes como Olimpia o Deportivo Cali, que presuntamente integraban una banda que trasladaba a Brasil toneladas de cocaína que recibía en cargamentos desde Bolivia, Perú y Colombia, informaron las autoridades este martes.

El comisario Fernando Ruiz Díaz, jefe de la División de Inteligencia Antinarcóticos de la policía paraguaya, dijo a EFE que tres de las detenciones se produjeron después de nueve allanamientos en los departamentos Central, Cordillera, San Pedro, Caaguazú e Itapúa, así como dos «requisas administrativas» en igual número de prisiones del país, en el marco del operativo Nexus 2.

Los detenidos son el exjugador de futsal Luis Miguel Molinas Brítez, una mujer de nombre Cindy Peralta y un hombre identificado como Álvaro Enrique Cáceres Cabrera, hermano de uno de los evadidos.

Además, una fiscal informó al diario local ABC Color de la aprehensión del militar Virgilio Del Valle, un oficial activo de la Fuerza Aérea Paraguaya.

En tanto que los prófugos son el exportero Víctor Hugo Centurión -llegó a ser convocado tres veces por la selección paraguaya de fútbol- y el empresario deportivo Dionisio Manuel Cáceres -esposo de la mujer detenida-, señalados como los principales articuladores de esta organización criminal.

«Dionisio es el financista», agregó Ruiz Díaz, al tiempo que dijo que la esposa del empresario «es testaferro principal».

«Nosotros creemos que propiedades importantes están a su nombre, creemos que ella es la que ocultaba de alguna forma los bienes, podemos presumir también que hay lavado de dinero», dijo.

Según la investigación, Centurión «era el que recibía los aviones» que traían la droga hasta Paraguay, supervisaba las pistas de aterrizaje y proveía de la logística necesaria para estos vuelos clandestinos.

El comisario también indicó que este grupo al parecer movía entre 400 y 450 kilos de cocaína hacia Brasil cada semana y que la investigación contó con «datos» facilitados por cuerpos policiales de los otros países involucrados.

Asimismo, la Policía paraguaya estimó que este grupo operaba «de manera paralela» a la debilitada estructura que lideraba desde Paraguay el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, hoy en paradero desconocido.

En el procedimiento, la Policía incautó drogas, dinero en efectivo, vehículos de alta gama, propiedades rurales, departamentos, negocios como estaciones de combustible y hasta ganado vacuno. EFE

rcg/lb/nvm

(foto)