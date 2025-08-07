Cuatro farmacéuticas anuncian inversión en México que alcanza los 643 millones de dólares

Ciudad de México, 7 ago (EFE).- El Gobierno de México anunció este jueves una inversión de 643,6 millones de dólares por parte de cuatro empresas farmacéuticas, quienes se suman al conocido como ‘Plan México’, una estrategia integral del gobierno federal para transformar la economía del país mediante la industrialización, la innovación y la inclusión social.

“Lo que se presenta el día de hoy es una inversión relevante alrededor de 12.000 millones de pesos (643,6 millones de dólares) (…) del sector farmacéutico de México, que es una alta prioridad para la presidenta”, señaló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la conferencia de prensa presidencial.

El funcionario explicó que la salud es una “alta prioridad” para la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo por el impacto en la población mexicana, sino también como “previsión” para estar listos “para cualquier pandemia o cualquier circunstancia”.

David Kershenovich, secretario de Salud, detalló que las inversiones provienen de tres empresas multinacionales y una mexicana, que tienen una “presencia importante en el país”, además de que están enfocadas en expandir su capacidad productiva, tecnológica y de exportación.

“Con estos proyectos se fomenta la innovación, se fortalece la industria manufacturera, se expanden las capacidades de investigación clínica y digitalización de los procesos y sobre todo se crean nuevos empleos altamente especializados posicionando a México como líder regional en la industria farmacéutica y de dispositivos médicos”, apuntó.

Cuatro proyectos

Juan Augusto Muench Castañeda, director General de la alemana Boehringer Ingelheim para México, Centroamérica y el Caribe, dio a conocer que la empresa hará una inversión multianual de 3.500 millones de pesos (187,45 millones de dólares), con lo que logrará que su planta de producción de tabletas en Xochimilco, al sur de la capital mexicana, sea la más grande del mundo.

Esta planta, que estará por encima de sitios de manufactura en España, China, Japón, Grecia y Alemania, espera crear empleo directo para 1.800 colaboradores y 15.000 empleos indirectos.

“Nuestro objetivo es que desde Xochimilco, se manufacturen 5.000 millones de tabletas”, acotó.

Por su parte, Edmundo Jimenez Luna, director general de la mexicana Laboratorios Carnot, anunció su expansión y señaló que durante los próximos 5 años se invertirán 3.500 millones de pesos (187,45 millones de dólares) que generarán 600 empleos directos de alta especialidad, y por lo menos 5.000 indirectos.

La nueva planta estará ubicada en Villas de Tezontepec, en el central estado de Hidalgo, y será un centro estratégico de manufactura farmacéutica y biotecnología con tecnología de punta capaz de exportar productos a más de 30 países.

En tanto, ⁠Manuel Bravo Pereyra, director general de la alemana Bayer en México, señaló que su inversión está dirigida a la salud y a la alimentación.

La inversión será de 3.000 millones de pesos (160,68 millones de dólares) en los próximos 5 años, con lo que expandirán su capacidad para producir ingredientes activos farmacéuticos en su planta de Orizaba, Veracruz, y se agregarán líneas de producción para nuevos medicamentos en su planta de Lerma, Estado de México.

Finalmente, ⁠Julio Ordaz, director general de la británica AstraZeneca México, anunció una inversión de más de 2.000 millones de pesos en 2 años, que generará más de 600 empleos especializados y más de 6.500 empleos indirectos.

Al menos 1.400 millones de pesos (casi 75 millones de dólares) se destinarán a la investigación clínica, mientras que el resto será para innovación y tecnología y para la ampliación de su sitio de manufactura en el Estado de México. EFE

