Cuatro heridos en un ataque a un edificio en Beirut, el segundo de Israel en la capital

2 minutos

(Añade el balance provisional de víctimas)

Beirut, 11 mar (EFE).- Al menos cuatro personas resultaron heridas este miércoles en un bombardeo israelí contra un edificio residencial en un barrio céntrico de Beirut, el segundo ataque dentro de la capital, después de que ya hace tres días murieran cuatro supuestos comandantes iraníes en un hotel.

La acción alcanzó un apartamento en un inmueble ubicado en el área de Aisha Bakkar y causó heridas a cuatro personas, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública, sin ofrecer detalles sobre la identidad de las víctimas.

El ataque, aparentemente selectivo, provocó un derrumbe de paredes en el piso objetivo, así como en el inferior y el superior, pudo constatar EFE.

Este es el segundo bombardeo dentro de los límites administrativos de Beirut desde que el 2 de marzo Israel lanzara una intensa campaña aérea contra el Líbano, que sí ha afectado extensamente a los suburbios meridionales de la ciudad, atacados a diario y sobre los que pesa una orden de evacuación masiva.

La única otra acción perpetrada hasta la fecha en la urbe tuvo lugar la madrugada del pasado domingo contra una habitación del Hotel Ramada, en la zona del paseo marítimo y donde las autoridades libanesas confirmaron el fallecimiento de cuatro personas.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró haber tenido como objetivo aquel día a altos mandos encargados del Líbano en las denominadas Fuerza Quds, parte de la Guardia Revolucionaria iraní.

La ofensiva aérea israelí deja ya 570 muertos en el Líbano, más de 1.440 heridos y unos 759.000 desplazados registrados con las autoridades. EFE

njd/llb

(foto)(vídeo)