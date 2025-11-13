Cuatro hombres mueren a balazos en Jamaica en un intercambio de disparos con la Policía

1 minuto

San Juan, 13 nov (EFE).- Cuatro hombres, cuyas identidades aún las autoridades no han revelado, murieron a tiros y otro se escapó tras un intercambio de disparos con la Policía de Jamaica en la ciudad de Saint Catherine, informan este jueves las fuerzas de seguridad.

Según la investigación preliminar de las autoridades jamaicanas, a eso de las 21.40 (del 01.40 GMT) del miércoles, los cinco individuos estuvieron involucrados en el asesinato de un hombre en el distrito de Guy Hill.

Tras este suceso y cuando iban huyendo en un vehículo chocaron al tratar de esquivar a la Policía.

Al chocar, comenzaron a disparar a los policías, que respondieron y mataron a cuatro de ellos

La Policía logró recuperar dos de las armas que los sospechosos usaron en el tiroteo.

Por su parte, la Comisión Independiente de Investigaciones de la Policía de Jamaica se hará cargo de la pesquisa de este suceso.

Este es uno de los incidentes recientes y más violentos que ha tenido la Policía de Jamaica con sicarios.

El pasado 20 de octubre, otros tres hombres de 23, 24 y 25 años murieron en otro intercambio a tiros con las autoridades locales, también en Saint Catherine. EFE

