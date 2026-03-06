Cuba anuncia el cese total e inmediato de las actividades de su embajada en Quito

La Habana, 6 mar (EFE).- El Gobierno cubano anunció este viernes el cese total e inmediato de las actividades de su embajada en Quito tras la decisión del Ejecutivo ecuatoriano de expulsar del país a todo su personal diplomático, consular y administrativo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba aseguró en un comunicado que tomó esta decisión en respuesta a la «arbitraria», «injustificada», «hostil», «unilateral e inamistosa» medida del Gobierno de Ecuador.

«A partir de las 10.00 am (hora de Quito) de hoy 6 de marzo de 2026 el inmueble que hasta la fecha ha albergado la embajada de Cuba en Ecuador cesa sus funciones como sede diplomática», zanjó el comunicado. EFE

