Cuba anuncia el cese total e inmediato de las actividades de su embajada en Quito

2 minutos

La Habana, 6 mar (EFE).- El Gobierno cubano anunció este viernes el cese total e inmediato de las actividades de su embajada en Quito tras la decisión del Ejecutivo ecuatoriano de expulsar del país a todo su personal diplomático, consular y administrativo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba aseguró en un comunicado que tomó esta decisión en respuesta a la «arbitraria», «injustificada», «hostil», «unilateral e inamistosa» medida del Gobierno de Ecuador.

«A partir de las 10.00 am (hora de Quito) de hoy 6 de marzo de 2026 el inmueble que hasta la fecha ha albergado la embajada de Cuba en Ecuador cesa sus funciones como sede diplomática», zanjó el comunicado.

La nota agregó que el Ejecutivo cubano «ha decidido prescindir del inmueble utilizado como sede de la Embajada» y retirado «con efecto inmediato, todos los atributos y símbolos identificativos de su misión diplomática en Quito».

El Minrex lamentó no poder mantener una representación diplomática en el país suramericano y criticó la decisión de Quito que, a su juicio, «atenta contra el espíritu de respeto y cooperación que históricamente ha caracterizado las relaciones bilaterales entre ambos países».

El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles la expulsión de todo el personal de Cuba acreditado en el país andino, incluido a su embajador, Basilio Gutiérrez, y también procedió a retirar a su primer diplomático en La Habana.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador detalló que todo el personal de la misión diplomática de la isla acreditada en Quito ha sido declarado persona non grata y cuenta con un plazo de 48 horas para abandonar el país.

El Ejecutivo del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dispuso a su vez el retorno del embajador ecuatoriano en La Habana, José María Borja, quien desempeñaba el rol desde 2021.

El Gobierno de Cuba rechazó «en los términos más enérgicos» la expulsión, una decisión que tachó de «arbitraria e injustificada». EFE

