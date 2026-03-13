Cuba anuncia la liberación anticipada de 51 prisioneros tras conversaciones con el Vaticano

Cuba anunció la noche de este jueves la liberación anticipada «en los próximos días» de 51 prisioneros como muestra de «buena voluntad» hacia el Vaticano, mediador histórico entre La Habana y Washington.

El anuncio se produce en medio de renovadas tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Washington aplica un embargo petrolero de facto contra la isla comunista y Donald Trump multiplica las declaraciones ofensivas en su contra.

«En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano (…) Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad», señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La información, que no menciona los nombres de los beneficiados ni los delitos por los que fueron sancionados, asegura que se trata de prisioneros que han cumplido «una parte significativa de la pena» y «han mantenido buena conducta».

«Esta decisión soberana constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal», añade el comunicado.

Según la oenegé 11J, que registra detenciones en Cuba desde las manifestaciones del 11 de julio de 2021 cuando miles de personas salieron a las calles con gritos de «libertad» y «abajo la dictadura», en el país hay al menos 760 presos «por razones políticas».

La organización precisó que «358 fueron encarceladas por participar en las protestas del 11J de 2021» y, tras el anuncio gubernamental, exigió la «liberación plena e incondicional de todas las personas encarceladas por motivos políticos» como la «única solución compatible con los derechos humanos» en Cuba.

– Canal de diálogo –

La Iglesia católica ha actuado por décadas como mediadora y canal de diálogo entre Cuba y Estados Unidos y tuvo un papel clave en el deshielo de relaciones diplomáticas entre los dos países en 2015, durante el segundo mandato de Barack Obama (2013-2017).

El 28 de febrero, durante una gira diplomática por Europa, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, fue recibido en audiencia por el papa León XIV, cuando Cuba vive una aguda crisis agravada por el bloqueo del suministro de combustible desde Caracas, tras la captura en enero de Nicolás Maduro, durante un operativo estadounidense.

Una semana antes, el secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, se había reunido con dos diplomáticos estadounidenses: el encargado de negocios en La Habana, Mike Hammer, y el embajador en el vaticano, Brian Burh, para hablar sobre «la situación en Cuba».

La última mediación de la Iglesia católica se remonta a 2025.

En enero de ese año el gobierno cubano se comprometió a liberar a 553 presos, por un acuerdo previo con el Vaticano y luego de que el exmandatario estadounidense Joe Biden (2021-2025) anunciara la salida de Cuba de la lista de «Estados patrocinadores del terrorismo».

Esta medida fue revocada unos días después por el actual presidente Donald Trump, a su llegada a la Casa Blanca.

La Habana liberó dos meses después a los 553 sentenciados, aunque organizaciones de derechos humanos solo pudieron comprobar que una parte de ellos eran presos políticos y otros reos comunes. El gobierno no dio a conocer una lista con los nombres de los liberados.

En 2010, la Iglesia católica obtuvo de Raúl Castro (2006-2018) la libertad de unos 130 presos políticos, entre ellos los 75 de la llamada «primavera negra», una oleada de represión lanzada en 2003 contra la disidencia.

Cuba es uno de los pocos países de América Latina en recibir la visita de tres papas: Francisco en 2015, para tender puentes entre el país comunista y la superpotencia capitalista; Juan Pablo II en 1998 y Benedicto XVI en 2012.

Trump declaró que estaba estudiando una «toma de control amistosa» de Cuba, sin precisar los detalles de una operación de ese tipo.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, de origen cubano, declaró que Cuba debía «cambiar drásticamente».

Trump insiste en que está en marcha un proceso de negociación con altos funcionarios de la isla, pero La Habana niega la existencia de estas conversaciones, aunque insiste en su disposición a un diálogo con EEUU «sin presiones» ni «injerencia».

Desde enero, Estados Unidos impone un bloqueo energético a Cuba, invocando una «amenaza excepcional» para la seguridad nacional estadounidense desde esta isla comunista situada a solo 150 km de las costas de Florida.

Como consecuencia, la isla de 9,6 millones de habitantes sufre por la falta de combustibles y cortes de electricidad recurrentes.

