Cuba califica como «manipulación política» el envío de ayuda de EEUU

Cuba calificó como «manipulación política» el envío de ayuda humanitaria del gobierno de Estados Unidos para los damnificados por el huracán Melissa en el este del país, en momentos de creciente tensión política entre ambas naciones.

«El gobierno de EEUU está aprovechando con fines oportunistas y de manipulación política lo que parecería un gesto humanitario», declaró la cancillería de la isla en un comunicado difundido tarde en la noche del miércoles.

El Departamento de Estado estadounidense informó el miércoles del envío de ayuda valorada en tres millones de dólares en dos vuelos chárter que volaron de Miami al este de la isla, que será entregada «a quienes más lo necesitan, evitando la interferencia del régimen y garantizando la transparencia y la rendición de cuentas».

La cancillería cubana informó de que «en ningún momento» Washington mantuvo comunicación oficial con el gobierno de La Habana para confirmar el envío, 77 días después del paso del huracán que afectó en noviembre a varias provincias del país.

«Cuba acepta esta donación sin condicionamientos y entendiendo que es un gesto del pueblo de EEUU», agregó la nota de la cancillería.

Unas 6.000 familias podrían beneficiarse de esta ayuda en las provincias cubanas de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo, según el Departamento de Estado.

La ayuda consiste en alimentos, equipos de purificación de agua, utensilios de cocina y linternas solares. Además de los vuelos chárter, el Departamento de Estado planea enviar también un barco con más ayuda a Santiago de Cuba en unas semanas.

Las relaciones entre ambos países se han tensado tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela el 3 de enero y las amenazas del presidente Donald Trump, quien instó al gobierno cubano a «alcanzar un acuerdo», sin precisar de qué tipo de acuerdo de trata.

