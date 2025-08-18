The Swiss voice in the world since 1935

Cuba cede a Vietnam otras 2.000 hectáreas de tierras ociosas para cultivos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

La Habana, 18 ago (EFE).- El Gobierno provincial de Artemisa (oeste de Cuba) firmó un acuerdo con una empresa vietnamita para cultivar hasta 2.000 hectáreas en la isla y que parte de lo obtenido se destine para el mercado interno, informaron este lunes medios locales.

El estatal Grupo Empresarial Agroforestal de Artemisa (GEAF) y la empresa privada vietnamita Viet Royal suscribieron un memorando de entendimiento para activar tierras ociosas a la producción de soja, frijol verde, maní, boniato, malanga, papa y marañón (anacardo).

La parte cubana proporciona terrenos, fábricas, almacenes, combustible y mano de obra, explicó el diario provincial El Artemiseño.

La empresa vietnamita se encarga de maquinaria, semillas, fertilizantes, personal técnico y capital de trabajo. La comercialización, por su parte, se hará a medias.

La soja y el maní se emplearán para extraer aceite vegetal para el consumo interno y la elaboración de piensos animales, mientras que el frijol verde y el marañón se destinarán a la exportación, según esta publicación.

Las informaciones oficialistas no lo explican con detalle el acuerdo, pero este proyecto se asemeja mucho al que se anunció en 2024 como la primera concesión que se llevaba a cabo en Cuba desde el triunfo de la revolución en Cuba.

Aquel acuerdo, firmado también entre Cuba y una empresa vietnamita, abrió la puerta al cultivo de arroz en 1.000 hectáreas en el oeste de la isla, equivalente al 3,3 % de las tierras dedicadas a este cultivo en el país el año anterior. EFE

jpm/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR