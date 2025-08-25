Cuba condena los últimos ataques israelíes sobre Yemen

La Habana, 25 ago (EFE).- El Gobierno cubano condenó este lunes los ataques israelíes a Yemen, con al menos seis muertos y decenas de heridos, y aseguró que se trata de una «violación flagrante del derecho internacional humanitario».

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, escribió además en redes sociales que las acciones militares de Tel Aviv amenazan los «esfuerzos a favor de la paz en Oriente Medio».

«Condenamos los ataques israelíes contra instalaciones civiles en Yemen, que constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario y amenazan los esfuerzos a favor de la paz en Oriente Medio», afirmó.

La aviación israelí bombardeó este domingo varios objetivos en Saná, entre ellos el palacio presidencial, dos plantas eléctricas y una almacén de combustible, según el Ejército israelí.

Tel Aviv afirmó que ésta es la respuesta a los ataques con drones y misiles lanzados por los hutíes de Yemen, miembros de la alianza informal antiisraelí conocida como ‘Eje de la Resistencia’ y liderada por Irán.

Los rebeldes hutíes lanzan con frecuencia misiles balísticos y drones contra Israel, aunque la mayoría son interceptados, y justifican sus ataques como actos de solidaridad con los palestinos frente a lo que denominan la “masacre” en Gaza.

Los enfrentamientos se intensificaron tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y se han mantenido pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos —principal aliado de Israel— que entró en vigor en mayo de este año. EFE

