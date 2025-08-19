The Swiss voice in the world since 1935

Cuba designa ministro de Trabajo tras la polémica que forzó la salida de su predecesora

Este contenido fue publicado en
1 minuto

La Habana, 18 ago (EFE).- El Consejo de Estado cubano nombró este lunes a Jesús Otamendiz Campos como nuevo ministro de Trabajo y Seguridad Social para cubrir la vacante abierta con la dimisión de su antecesora por sus polémicas declaraciones despreciando a las personas que rebuscan en la basura.

Otamendiz, con 50 años de edad, hasta ahora era vicegobernador de la provincia de La Habana, se había desempeñado previamente como viceministro y viceministro primero de la cartera que queda ahora bajo su cargo.

El nuevo ministro, licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Pedagógicas, fue nombrado por el Consejo de Estado ante la propuesta del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y «previa aprobación del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal)», según la nota oficial de este organismo. EFE

rmo-jpm/gad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR