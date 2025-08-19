Cuba designa ministro de Trabajo tras la polémica que forzó la salida de su predecesora
La Habana, 18 ago (EFE).- El Consejo de Estado cubano nombró este lunes a Jesús Otamendiz Campos como nuevo ministro de Trabajo y Seguridad Social para cubrir la vacante abierta con la dimisión de su antecesora por sus polémicas declaraciones despreciando a las personas que rebuscan en la basura.
Otamendiz, con 50 años de edad, hasta ahora era vicegobernador de la provincia de La Habana, se había desempeñado previamente como viceministro y viceministro primero de la cartera que queda ahora bajo su cargo.
El nuevo ministro, licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Pedagógicas, fue nombrado por el Consejo de Estado ante la propuesta del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y «previa aprobación del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal)», según la nota oficial de este organismo. EFE
rmo-jpm/gad