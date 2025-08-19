Cuba designa ministro de Trabajo tras la polémica que forzó la salida de su predecesora

3 minutos

La Habana, 18 ago (EFE).- El Consejo de Estado de Cuba nombró este lunes a Jesús Otamendiz Campos como nuevo ministro de Trabajo y Seguridad Social para cubrir la vacante abierta con la dimisión de su antecesora, por sus polémicas declaraciones despreciando a las personas que rebuscan en la basura.

Otamendiz, con 50 años de edad, hasta ahora era vicegobernador de la provincia de La Habana, se había desempeñado previamente como viceministro y viceministro primero de la cartera que queda ahora bajo su cargo.

El nuevo ministro, licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Pedagógicas, fue nombrado por el Consejo de Estado ante la propuesta del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y «previa aprobación del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal)», según la nota oficial de este organismo.

El Consejo de Estado indicó en un comunicado que su desempeño previo fue siempre «positivo», que como vicegobernador de La Habana demostró «capacidad y liderazgo» y que por su experiencia previa se mantenía «como reserva inmediata del Ministro de Trabajo y Seguridad Social».

La exministra de Trabajo y Seguridad Social Marta Elena Feitó, en una sucesión de hechos infrecuente en Cuba, renunció en julio pasado a su cargo apenas unos días después de haber asegurado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) que quienes rebuscaban en la basura eran personas «disfrazadas» que en el fondo preferían esa actividad a trabajar.

Los centenares de personas que a diario rebuscan en los contenedores de basura en busca de comida y material reciclable, principalmente, tan sólo «encontraron un modo de vida fácil para ganar dinero y no trabajar con las formalidades que corresponden», aseguró Feitó ante los parlamentarios.

La gran controversia que generaron esas declaraciones entre los habitantes de la isla -y también en el oficialismo- hicieron que Díaz-Canel declarara poco después, sin referirse a ella concretamente, que los servidores públicos y representantes del pueblo no pueden «actuar con soberbia ni prepotencia, desconectados de las realidades que vivimos».

A continuación Feitó dimitió como ministra, decisión que fue aceptada por el Buró Político del PCC y el Consejo de Estado, que se refirieron los «errores» de la política y su «falta de objetividad y sensibilidad».

Cuba sufre una profunda crisis económica desde hace más de cinco años con déficit de básicos -como alimentos, medicina y combustible-, elevada inflación, creciente dolarización, contracción económica y prolongados apagones diarios.

La búsqueda de alimentos y materiales varios en los contenedores, algo casi inexistente hace una década, se ha vuelto relativamente frecuente en las calles de La Habana y de otras grandes ciudades de la isla. EFE

jpm-rmo/gad