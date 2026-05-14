Cuba marca un nuevo récord de apagones: un 70 % del país a la vez sin corriente

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La Habana, 14 may (EFE).- Cuba marcará este jueves un nuevo récord de cortes eléctricos en todo el país, cuando el mayor apagón de la jornada desconecte simultáneamente el 70 % de la isla en el momento de mayor demanda energética, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), informó además de una caída parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) la víspera, una desconexión de parte de la red eléctrica, lo que provocó un apagón masivo desde las provincias orientales de Ciego de Ávila hasta Guantánamo.

Como consecuencia, señaló en sus redes sociales el Minem, dos unidades de generación termoeléctrica, la 6 de la central termoeléctrica de Nuevitas y la unidad 3 de la Renté, salieron del SEN, y también la central fuel de Moa.

Esas tres se suman a las otras nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país que este jueves no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento, cuando esta fuente de energía es responsable de la generación del 40 % del mix energético.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de Estados Unidos, acción que el Gobierno cubano ha calificado reiteradamente como de “asfixia energética”. El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables.

En estas condiciones, la UNE prevé para el horario pico de la presente jornada una capacidad de generación de apenas 976 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.150 MW.

De esta forma, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2,174MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.204 MW.

El Gobierno cubano reconoció la víspera que la situación del SEN es “crítica”, con apagones en La Habana que superan las 22 horas diarias en los últimos días, mientras en las provincias los cortes alcanzan las dos jornadas consecutivas.

Esta situación ha azuzado el descontento social y en la capital cubana se reportaron la víspera pequeñas manifestaciones en municipios como San Miguel del padrón, Diez de Octubre y Plaza de la Revolución.

Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional y que ha ocasionado una parada casi total de su economía. EFE

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