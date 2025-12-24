Cuba recibió hasta noviembre cerca de un 19 % menos turistas que en la misma etapa de 2024

2 minutos

La Habana, 24 dic (EFE).- Cuba recibió entre enero y noviembre un total de 1.629.787 visitantes internacionales, cerca de un 19 % menos que en la misma etapa de 2024, según datos publicados este miércoles por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).

La Onei indicó que en noviembre llegaron a la isla 151.895 viajeros internacionales, uno de los peores meses desde 2021, cuando la pandemia de la covid-19 obligó a cerrar las fronteras.

Canadá, la comunidad de cubanos en el exterior y Rusia fueron los principales mercados emisores de visitantes, acorde con el informe de la oficina estatal de estadísticas.

El Gobierno cubano reconoció en la última sesión parlamentaria de la semana pasada que el sector turístico atraviesa una “situación compleja” y no cumplirá sus pronósticos de visitantes internacionales.

El objetivo anual del Gobierno era sumar 2,6 millones de visitantes, pero el ministro cubano de Economía, Joaquín Alonso, estimó que la cifra rondará los 1,9 millones de personas, un 73 % de la previsión inicial.

La debilidad del sector turístico cubano, motor económico de la isla durante años, tiene como principales factores la grave crisis económica y energética que sufre el país -y que repercute en los servicios y la experiencia-, el recorte de rutas aéreas y las sanciones estadounidenses.

El turismo es fundamental para los planes de recuperación económica del Gobierno cubano, por su aporte al producto interno bruto (PIB) y por la entrada de divisas que representa, que habitualmente figura entre las más importantes, junto con los servicios profesionales y las remesas.

Cuba recibió 2,2 millones de visitantes internacionales en 2024, un total de 2,4 millones en 2023 y 1,6 millones en 2022, según datos oficiales.

Estos datos quedan lejos de las registradas en 2018 (4,6 millones) y en 2019 (4,2 millones), cifras récord ligadas al “deshielo” de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba en esos años y a la eliminación de restricciones de Washington a los viajes a la isla.

En la actualidad, la situación del turismo en Cuba contrasta con la de destinos similares de la región del Caribe, como Punta Cana (República Dominicana) y Cancún (México), que están registrando máximos históricos de visitantes tras la pandemia. EFE

