Cuba recordará a la bailarina Alicia Alonso con una temporada del ballet Don Quijote

2 minutos

La Habana, 5 dic (EFE).- El Ballet Nacional de Cuba (BNC) anunció este viernes que presentará una temporada especial de la pieza Don Quijote -uno de los clásicos de su repertorio- dedicada a homenajear a la legendaria bailarina Alicia Alonso (1920-2019), por el 105 aniversario de su natalicio.

En una nota, el BNC recuerda que «como muestra de respeto a tan relevante figura de la cultura universal», en 2020 se declaró el 21 de diciembre como Día de la Danza Iberoamericana, para conmemorar la fecha de nacimiento de Alonso.

Esta temporada de Don Quijote tendrá su primera función el 19 de diciembre en la sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, y cerrará el 1 de enero de 2026.

La compañía avanzó el debut de varios artistas en los roles principales de esta icónica obra, que compartirán escena con bailarines ya consagrados.

Además, refirió que espera la presencia de estrellas invitadas de compañías extranjeras, cuyos nombres dijo que se anunciarán oportunamente.

Alicia Alonso, fallecida a los 98 años en 2019, dedicó su vida a la danza, con una sólida formación como bailarina y un estilo propio.

Tuvo una de las más largas carreras que se recuerdan en la danza, en la que combinó a golpe de talento y perseverancia el rigor de la interpretación, la coreografía, y la dirección del Ballet Nacional de Cuba (BNC).

El 28 de octubre de 1948 fue una fecha clave en su trayectoria, al fundar en La Habana junto con los hermanos Fernando y Alberto Alonso, el Ballet Alicia Alonso, primero de su tipo creado en la isla, destacado internacionalmente por el rigor artístico-técnico de sus bailarines y una línea con predominio de la tradición romántica y clásica.

En 2018 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por ser «máxima expresión de la escuela cubana de ballet», condición extendida al repertorio de la compañía, su archivo de imágenes, los objetos y documentos relacionados con la institución. EFE

