Cuba registra al 2025 como el quinto año más seco desde 1901

2 minutos

La Habana, 9 mar (EFE).- Cuba registró al 2025 como el quinto año más seco desde 1901, al acumular 1.114 milímetros de lluvia, equivalente al 83 % de la media histórica, de acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) divulgado este lunes por medios estatales.

Los embalses cubanos se encontraban al 64 % de su capacidad total al cierre del pasado ejercicio, con 5.868 hectómetros cúbicos (hm3) almacenados, lo que representó 228 hm3 menos que el promedio histórico para ese período, un reflejo del impacto acumulado a causa del déficit de lluvias.

Por regiones, la occidental recibió el 74 % de precipitaciones de su promedio histórico, la central alcanzó el 82 % , mientras que la más beneficiada fue la oriental con el 94 %, por la influencia del huracán Melissa, que azotó a finales de octubre varias provincias de esa zona.

El balance del INRH al que hace referencia la Agencia Cubana de Noticias (ACN) señaló que catorce de los 101 acuíferos principales de la isla se encontraron en estado desfavorable y uno en el crítico.

En septiembre de 2025 más de 3,1 millones de personas en Cuba -aproximadamente un 30 % de su población- estaban afectadas por la falta total o parcial del suministro de agua, por la sequía, aunque también a causa de la crisis energética, las roturas de las máquinas de bombeo y el deterioro de las redes hidráulicas, según explicaron autoridades del sector.

Un análisis del Instituto de Meteorología de la isla reportó que entre noviembre del pasado año y enero de 2026, el 30% del territorio cubano presentó afectación por sequía meteorológica, y de ella un 5 % en la categoría severa a extrema, 8 % moderada y 17 % débil.

Asimismo las provincias más afectadas por el déficit de lluvias fueron las occidentales Pinar del Río, Artemisa y La Habana. EFE

rmo/rrt