Cuba registra un sismo de magnitud 5 en la región oriental

2 minutos

La Habana, 10 feb (EFE).- El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais) de Cuba ha registrado este martes un sismo de magnitud 5 en la escala de Richter al sureste de la provincia Santiago de Cuba (este), dos días después de documentar uno de 5,6 en esa zona oriental.

El epicentro de este movimiento telúrico ha sido localizado a 208 kilómetros al sureste de Santiago de Cuba (a 869 km de La Habana), con una profundidad de 10 km, a las 04:18, hora local (09:18 GMT).

El temblor se ha sentido en varias localidades de las provincias orientales de Guantánamo y Santiago de Cuba. Este es el segundo sismo perceptible del año, según afirma el Cenais.

El domingo, el servicio sismológico nacional registró un sismo de magnitud 5,6 al sureste de la provincia de Guantánamo (este).

Las autoridades locales reportaron daños ligeros en cerca de 20 viviendas, y varias réplicas.

En 2025, fueron registrados 4.535 terremotos en la isla, y de ellos solo quince resultaron perceptibles, de acuerdo con datos de la institución especializada.

En el primer semestre de ese periodo, la zona de Pilón-Chivirico acumuló por sí sola 696 sismos, consolidándose como el área más activa del país.

En noviembre de 2024, cerca de Pilón se ubicó el epicentro de dos fuertes sismos de magnitud 6.0 y 6.7, a los que siguieron más de 800 réplicas.

Esos dos terremotos dejaron diez personas heridas y más de 8.600 viviendas dañadas, de ellas 156 con derrumbes totales y casi 6.000 con afectaciones menores, de acuerdo con un informe el Ejecutivo cubano.

El pasado 23 de diciembre, un sismo de magnitud 6,1 sacudió el municipio Guamá, de Santiago de Cuba. Sumó 446 réplicas y sus efectos dejaron daños a más de 90 viviendas y cuatro edificaciones estatales.

La zona con mayor actividad sísmica en Cuba es la región oriental, específicamente a lo largo de la costa sur de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo.

Esta alta peligrosidad se debe a su cercanía a la Falla de Oriente, que marca el límite de placas tectónicas entre la placa de Norteamérica y la del Caribe.

Cuba está ubicada en una región -que abarca de la República Dominicana a México- en la que confluyen diferentes sistemas de fallas tectónicas con una importante actividad sísmica. EFE

lbp/icn