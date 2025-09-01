The Swiss voice in the world since 1935

Cuba respalda la Iniciativa de gobernanza global presentada por Xi Jinping

Este contenido fue publicado en
1 minuto

La Habana, 1 sep (EFE).- El Gobierno de Cuba mostró este lunes su respaldo a la Iniciativa para la gobernanza global presentada por Pekín y valoró que apueste por la «democratización de las relaciones internacionales».

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aplaudió en redes sociales la propuesta lanzada por el presidente chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) que concluye este lunes en Tianjin (noreste de China).

«Resaltamos el mérito de este empeño que promueve la democratización de las relaciones internacionales y constituye la aspiración común del Sur Global», explicó el ministro de Exteriores de Cuba.

Xi, al presentar esta iniciativa, sostuvo que la OCS debe «abogar por un orden mundial equitativo y ordenado» y un sistema de gobernanza global «más justo y razonable».

Instó además al bloque a defender «una globalización inclusiva» y «el sistema multilateral de comercio» con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como «eje central», tras la guerra comercial desatada por Estados Unidos.

El presidente chino recomendó también que la OCS «se oponga a la mentalidad de la Guerra Fría, la confrontación entre bandos y la intimidación», ante líderes como los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, la India, Narendra Modi, e Irán, Masud Pezeshkian.

Está previsto que en los próximos días llegue a China en visita oficial el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de gira por tres países asiáticos, y que se entreviste con Xi. EFE

jpm/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR