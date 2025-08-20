Cuba tendrá apagones simultáneos en el 47 % de su territorio este miércoles

La Habana, 20 ago (EFE).- Cuba tendrá apagones durante toda la jornada que llegarán a afectar de forma simultánea el 47 % del país durante la tarde-noche, cuando aumenta la demanda de energía, informó este miércoles la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

La crisis energética, agravada desde mediados del año pasado, tiene entre sus principales causas las frecuentes averías en las centrales térmicas con años acumulados de explotación, así como la falta de combustible y de divisas para importarlo, según el Gobierno cubano.

Los cortes alcanzan las 20 horas diarias en amplias regiones del país y en La Habana son de entre cuatro o cinco horas. En los últimos meses se han registrado cuatro apagones nacionales, de los que el país ha tardado días en recuperarse.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario pico en la tarde-noche una capacidad máxima de generación eléctrica de 2.080 megavatios (MW) para una demanda de 3.800 MW.

Esto representa un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.720 MW y una afectación (lo que se desconecta realmente para evitar apagones desordenados) de 1.790 MW. Es frecuente que los valores reales superen el pronóstico oficial.

Actualmente, seis de las 20 unidades de producción termoeléctrica (distribuidas en siete centrales) están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Además, 58 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil) o aceite.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a este sector.

Diversos cálculos independientes estiman que el Gobierno necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar la red eléctrica.

Los frecuentes apagones lastran la economía cubana, que se contrajo un 1,9 % en 2023 y no creció el año pasado, según estimaciones del propio Gobierno. Según esas cifras, el PIB de la isla sigue por debajo de los niveles de 2019 y no lo superará este 2025, para el que el Ejecutivo prevé un avance del 1 %.

Los cortes han estado vinculados en los últimos años a las principales protestas que se han registrado en el país, como las de julio de 2021, las del agosto de 2022 en La Habana y Nuevitas o las de Santiago de Cuba y otras localidades en marzo de 2024.

Las protestas menores registradas en los últimos días, en Pinar del Río (oeste) o Bayamo (este), entre otros, están ligadas principalmente a los apagones y la escasez de productos básicos (alimentos, medicinas, combustible), fruto de la crisis generalizada que sufre el país. EFE

