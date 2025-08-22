The Swiss voice in the world since 1935

Cuba y Moldavia firman memorando para impulsar nexos en esferas como la biotecnología

La Habana, 22 ago (EFE).- Cuba y Moldavia firmaron de manera virtual un memorando de entendimiento para “impulsar” las relaciones comerciales en esferas como la biotecnología, informó este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla caribeña.

El documento, firmado por el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Antonio Carricarte, y su homólogo moldavo, Sergiu Harea, “abre nuevas oportunidades para la promoción del comercio y la inversión entre ambos países”, indicó una nota de prensa de la Cancillería cubana.

La información, suscrita además por la Cámara de Comercio de Cuba, resaltó “el valor de este instrumento como puente para el acercamiento entre las comunidades empresariales” de Cuba y el país europeo, candidato a incorporarse a la Unión Europea (UE).

Otros sectores de interés incluidos en este memorando son la agroindustria, la industria farmacéutica y las tecnologías de la información, precisó el reporte.

Las autoridades cubanas resaltaron además la “creciente diversificación industrial” del país europeo y la “alta calidad” de su producción agrícola, el desarrollo de las tecnologías de la información y de industrias como la textil y la automotriz.

Según la información, la Cámara de Comercio e Industria de Moldavia es la mayor asociación empresarial del país, con más de 1.100 miembros de diversos sectores económicos.

Cuba, con un sector biotecnológico que acumula entre sus logros hasta tres vacunas contra la covid-19, estableció relaciones con Moldavia en 1992. Dos años después, ambas naciones firmaron un acuerdo de Cooperación en el campo de la cultura, la educación y la ciencia, acorde con fuentes oficiales. EFE

