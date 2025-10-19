Cusco derrota a Cienciano y se reafirma en el segundo lugar del Torneo Clausura peruano

2 minutos

Lima, 18 oct (EFE).- Cusco derrotó este sábado por 2-1 a Cienciano en el clásico del sur peruano y se afianzó como segundo del Torneo Clausura, a 4 puntos del líder Universitario de Deportes, que debe jugar este lunes contra Ayacucho.

La victoria del equipo cusqueño se concretó gracias a dos goles anotados en el primer tiempo por el experimentado delantero argentino Juan Tévez, aunque en la segunda mitad el centrocampista peruano-uruguayo Alejandro Hohberg puso suspenso al juego al lograr el descuento para el Cienciano.

A los 53 minutos, el Cusco sufrió la expulsión del marcador nacional Aldair Fuentes, lo que impulsó la iniciativa del Cienciano por buscar la paridad, que a pesar de sus repetidos intentos finalmente no consiguió.

El resultado de este partido de la decimoquinta jornada del Clausura, le permitió al Cusco sumar 26 puntos, cuatro menos que la U, que este lunes recibirá en el Estadio Nacional de Lima al Ayacucho, uno de los colistas del Clausura.

En el partido que abrió la jornada sabatina, Chankas venció por 1-0 a Juan Pablo II con un gol del delantero argentino Pablo Bueno, mientras que el Comerciantes Unidos selló el mismo marcador frente al Alianza Atlético con una anotación del extremo peruano Alexander Lecaros.

Este domingo se enfrentarán Atlético Grau con UTC, mientras que Sporting Cristal visitará en la ciudad del Cusco a Deportivo Garcilaso.

La decimoquinta jornada será cerrada el lunes con los encuentros entre Sport Huancayo y Alianza Lima, Sport Boys y Melgar, y el cierre entre Universitario y Ayacucho. EFE

