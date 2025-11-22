Cusco y Alianza Lima se juegan la segunda plaza de la liga peruana en la última fecha

2 minutos

Lima, 21 nov (EFE).- El Cusco y Alianza Lima se jugarán la segunda plaza de la Liga 1 de Perú en la última fecha de la fase regular del torneo, la misma que dará acceso a disputar un cupo directo para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 entre el vencedor de la eliminatoria que disputarán el tercer y cuarto clasificado de la tabla acumulada.

El Cusco parte con ventaja para obtener la segunda plaza al contar con 67 puntos. Este domingo se enfrentará con Sport Huancayo, que por el momento es el octavo en la tabla de la liga.

Por su parte, el Alianza Lima recibirá en casa al UTC y sigue de cerca a los cusqueños con 65 puntos, mientras que los de Cajamarca ocupan la decimosexta posición.

La U, que ya se proclamó campeón nacional al ganar el Apertura y el Clausura, visitará Chankas este sábado, donde intentará ganar para cerrar así una temporada perfecta en la que ha acumulado 79 puntos y en la que se hizo con el tricampeonato y el pase directo a fase de grupos de la Libertadores.

La última y decimonovena jornada empezó el domingo pasado con la victoria del Alianza Atlético por 0-1 contra Sport Boys y siguió con el partido del Atlético Grau contra Sporting Cristal, que acabó por 1-2 y posiciona a los celestes cuartos con 60 puntos y con oportunidad de disputar el máximo campeonato regional.

En la penúltima jornada del torneo peruano ya se definió la clasificación del Melgar, Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso a la próxima edición de la Copa Sudamericana de 2026.

Los de Arequipa ya terminaron su participación en el torneo, se mantuvo en la quinta posición, con 56 puntos, Alianza Atlético es sexto, con 54; y Garcilaso es séptimo, con 52.

Por otro lado, los puestos de descenso son para Ayacucho, que tiene 29 puntos, y el último de la clasificación es Alianza Universitario de Huánuco, que únicamente ha podido cosechar 25 unidades. EFE

pbc/fgg