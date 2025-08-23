Díaz-Canel felicita a los medallistas cubanos de los panamericanos junior de Asunción

La Habana, 23 ago (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó este sábado a los medallistas insulares de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, pese a quedar en el séptimo lugar por países y no alcanzar el objetivo de superar su actuación de Cali 2021.

“Asunción 2025 llega al último día. Felicidades a los medallistas de Cuba”, escribió Díaz-Canel en sus redes sociales donde también resaltó los ocho títulos aportados en el atletismo. La lucha, el judo, el clavado, el remo, el taekwondo y el levantamiento de pesas también aportaron medallas.

“Coraje, entrega y aprendizaje distinguieron a una generación que, pese a muchos desafíos, promete”, indicó el gobernante cubano.

La delegación cubana, integrada por 117 hombres y 113 mujeres, compitió en casi todas las disciplinas con el objetivo de superar el quinto lugar logrado en Cali 2021 con 29 oros, 19 platas y 22 bronces.

Sin embargo, al cierre de esta edición de los juegos en la capital paraguaya, alcanzó el séptimo lugar del medallero con 19 preseas doradas, 13 platas y 15 bronces.

Directivos del Instituto Nacional de Deportes subrayaron antes del evento que el mismo permitirá evaluar el potencial de la reserva deportiva juvenil de la isla y asegurar una transición competitiva efectiva de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La actuación cubana estuvo marcada además por los cuatro atletas que abandonaron la delegación, una tendencia que ha marcado varios eventos internacionales. Hasta el momento, ningún medio oficialista ni autoridad deportiva de la isla se ha referido al asunto.

Los Juegos Panamericanos ASU2025 comenzaron el pasado 9 de agosto y culminan esta jornada abarcando 28 deportes y 42 disciplinas. EFE

