Díaz insiste sobre caso Salazar: Dureza absoluta con los machistas, vengan de donde vengan

Lisboa, 6 dic (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, insistió este sábado en mostrar «dureza absoluta contra los machistas, vengan de donde vengan», en referencia al caso de acoso sexual contra el exasesor de Moncloa y exdirigente socialista Paco Salazar.

«Basta ya, dureza absoluta con los machistas, vengan de donde vengan, se llamen como se llamen y sean quienes sean», enfatizó Díaz en declaraciones en Lisboa, donde participa en el Congreso de los Verdes Europeos.

Al ser preguntada por las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a las denuncias contra Salazar, Díaz dijo que no comenta «las declaraciones de informaciones ajenas» y reiteró que el machismo es un problema estructural de las sociedades en todo el mundo.

«Basta de machismos rampantes. Las mujeres, ustedes, yo, todas las mujeres de mi país, del mundo estamos hartas y no vamos a aceptar ni un paso atrás», continuó la vicepresidenta.

También consideró que el negacionismo de la violencia de género machista de la extrema derecha y las fuerzas conservadoras «son un grave riesgo para la vida, para la salud, para las emociones, para la cultura de las mujeres».

La vicepresidenta ya se pronunció el viernes en términos similares, cuando aseguró que «el machismo es machismo, venga de donde venga». EFE

