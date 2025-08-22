Dúo español Mëstiza reivindica que «hacen falta más mujeres» en la música electrónica

4 minutos

Blanca Escriche

Miami (EE.UU.), 22 ago (EFE).- El dúo de DJs españolas Mëstiza, pioneras en la mezcla de música electrónica con flamenco, reivindicaron en una entrevista con EFE en Miami que «hacen falta más mujeres» en el ámbito de la música electrónica, «repleto de hombres».

Una realidad que las componentes de Mëstiza, Priti Bernard, de Albacete, y Belah, de Málaga, aseguraron que «no ha supuesto para nosotras jamás ningún problema» y que siempre se han sentido «muy apoyadas por la escena».

En 2023 lanzaron su primer álbum juntas, y a finales de 2025, aunque todavía no hacen pública la fecha, presentarán el segundo, que estará lleno de colaboraciones: «Si hay una palabra que describa este trabajo es ‘fuerza'», afirmó Belah.

El proyecto «representa esa imagen de la mujer española en el mundo», una mujer «con decisión y pasión», e incluye «muchas referencias a canciones clásicas del flamenco», por lo que Priti Bernard declaró que «va a gustar».

Las artistas españolas han compartido ya dos avances del disco: el primero, ‘Báilame’ (2024), «ha gustado muchísimo», expresó Belah, mientras que el más reciente, ‘Rintintin’ (2025), «cada vez que se toca en pista es todo un éxito».

Ahora están preparando el videoclip de este último tema, que rodarán en septiembre en Ibiza: «Va a ser en una localización muy diferente a las de otros videos, pero siempre va a conservar esa esencia castiza y española», dijo Priti.

Precisamente, las artistas se han convertido este verano en el primer dúo femenino de DJs en conquistar la isla bonita al conseguir una residencia en el icónico club Hï de Ibiza, algo que significa un importante paso en su carrera: «Sentimos que estamos cambiando la historia de la música electrónica».

Tras diez años de carrera en solitario, con «un background de electrónica muy amplio», y nueve años de amistad, en 2021 decidieron «unir fuerzas» y convertirse en «las representantes de este género» que mezcla la música electrónica con el flamenco, y ahora incluso tienen su propia fiesta ‘Sacro’.

«Tanto Belah como yo hemos escuchado flamenco en nuestras casas gracias a nuestras familias», relató Priti Bernard sobre la conexión que tienen las dos artistas con referentes como «La niña de los peines, Camarón y Estrella Morente», que ahora forman parte de su música.

«Hemos conseguido llegar a un entendimiento entre estos dos géneros que son tan diferentes» pero que a la vez «se dan muy bien la mano y funcionan muy bien», al compartir «introspección» y «profundidad» en los sonidos de la electrónica y en las letras, a veces alegres, a veces dolorosas, del flamenco.

Una combinación que se convierte en «un viaje cultural a través del mundo y de diferentes etnias», algo que da nombre a su marca, ‘Mëstiza’.

«Nos sentimos muy responsables de poder contar la historia de nuestra cultura y nuestro país, representar los ritmos latinos y poner las letras en español por encima de muchas otras», confesaron.

Rosalía y Estrella Morente, un sueño

Algo que caracteriza a su marca es la incorporación de la estética flamenca a su vestuario, y es que los sombreros andaluces y los mantones que acompañan a Priti Bernard y Belah en sus espectáculos las han convertido en referentes para todos los que las van a ver, vestidos igual que ellas.

«No tenemos estilista» reveló Priti Bernard, por lo que «es precioso» ver que «la gente decide vestirse como nosotras», pues «te das cuenta de que estás haciendo algo bien».

Aunque han tocado en algunos de los mayores eventos de música electrónica del mundo como el festival Zamna con un set de película en las pirámides de Giza, nada les ha hecho más ilusión que presentarse ante la Plaza de España de Sevilla, algo que «fue un sueño» y «un evento representativo de nuestra identidad, de todo lo que expresamos y de nuestra música», relataron.

Entre sus proyectos futuros revelaron que les «encantaría» colaborar con Rosalía, «una persona a la que admiramos muchísimo, pionera en llevar el flamenco a través de la música contemporánea pop», y con Estrella Morente, de quien «también somos muy admiradoras».

Con el auge de la música electrónica, que «ha pasado de ser un género ‘underground’ a cada vez estar más cerca de las grandes listas», la última edición de los galardones Latin Grammy incluyó una nueva categoría dedicada a este estilo, cuyo premio inaugural fue para el remix ‘Bzrp music sessions, vol. 53’ del productor argentino Bizarrap junto con la colombiana Shakira y el DJ neerlandés Tiësto, un galardón que a Mëstiza le encantaría conseguir: «Lo viviríamos con muchísima ilusión». EFE

