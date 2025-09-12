Damnificados venezolanos esperan la reconstrucción de sus casas destruidas tras explosión

2 minutos

San Francisco (Venezuela), 12 sep (EFE).- Damnificados venezolanos manifestaron este viernes que esperan la reconstrucción de sus viviendas, destruidas este jueves por la explosión en una fábrica de fuegos artificiales en San Franciso, estado de Zulia (noroeste), que dejó 48 afectados y 482 casas dañadas o destruidas.

La cifra de personas afectadas por la explosión es de 48, informó este viernes en rueda de prensa el gobernador de Zulia, el chavista Luis Caldera, quien añadió que hoy comenzó una fase de recuperación de la zona y de atención a los vecinos de la fábrica de fuegos artificiales.

La recuperación del sector contará «con respaldo regional y nacional» en coordinación con los cuerpos de bomberos de cinco municipios», según las autoridades, que aseguraron también que, desde «el primer momento de la emergencia», ha habido un «despliegue de ambulancias, activación hospitalaria, dotación de insumos y monitoreo constante».

Mientras tanto, María Rodríguez, de 58 años, dijo a la prensa que espera que su casa sea reconstruida, ya que reconoció que no cuenta con los recursos económicos para hacerlo por su cuenta.

Asimismo, denunció que tras la explosión, que ocurrió a las 9:37 hora local (13:37 GMT) del jueves, sufrieron algunos robos por parte de indios yukpas.

«Tuvimos problemas, percances, con ellos, porque nos querían dejar sin nada de lo que poquito que nos quedó», aseguró Rodríguez, quien indicó que durmió la pasada noche en el terreno de su casa, ahora repleto de escombros, «cuidando lo poco» que le quedó, y que permanece a la espera de una respuesta gubernamental.

Por su parte, Eleuterio Delgado expresó su «dolor» por la pérdida de su casa y contó que su hijo de cuatro años está hospitalizado tras sufrir un corte en el rostro.

«A pesar de que era un rancho (vivienda precaria), tenía mis cositas», lamentó Delgado, de 68 años. «Hay muchas promesas. Hay que esperar», añadió sobre la ayuda oficial a los afectados.

Entretanto, Darwin Luzardo, de 37 años, pidió ayuda con colchones, zapatos y ropa, ya que hay afectados, como él, que lo han perdido «todo».

Por otra parte, más de 50 animales afectados por la explosión recibieron cuidados médicos, informó Leonardo Jiménez, coordinador en Zulia de la gubernamental Misión Nevado, dedicada a la atención a perros y gatos. EFE

rbc/csm/rcf

(foto) (vídeo)