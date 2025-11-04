Daniel Ortega y Rosario Murillo dan el visto bueno al nuevo embajador de China en Managua

San José, 4 nov (EFE).- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, dieron este martes el visto bueno al nuevo embajador de la República Popular China en Managua, Qu Yuhu.

A través de un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, Ortega y Murillo, además de reconocer a Qu Yuhui en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de China ante el Gobierno de Nicaragua, ordenaron a las autoridades civiles y militares guardar y hacer guardar las prerrogativas e inmunidades que a su jerarquía corresponden.

El nuevo embajador chino llegó a Nicaragua el sábado pasado y fue recibido en el aeropuerto internacional de Managua Augusto C. Sandino por el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, y el asesor para políticas y relaciones internacionales, Iván Lara Palacios.

El canciller de Nicaragua recibió dos días después las cartas credenciales del diplomático chino, según el Diario Oficial La Gaceta.

Qu Yuhui aseguró el sábado pasado que China busca convertir sus relaciones con Nicaragua «en modelos de cooperación solidaria».

Asimismo, explicó que su misión en Nicaragua será «implementar con determinación los consensos importantes alcanzados» entre el presidente Xi Jinping con Ortega y Murillo.

Entre ellos mencionó profundizar las relaciones bilaterales de manera constante, la confianza mutua política, promover la cooperación en todos los ámbitos y nuevos niveles, y estrechar la coordinación en los asuntos internacionales.

Nicaragua restableció las relaciones con China en diciembre de 2021, inmediatamente después de romper con Taiwán, uno de sus mejores socios económicos y principales cooperantes en el momento de la ruptura.

El 20 de diciembre de 2023 Ortega, quien suele despotricar del «imperialismo de Estados Unidos», calificó de «mejor regalo navideño» y «una gran noticia» el acuerdo entre China y Nicaragua de elevar sus relaciones diplomáticas al grado de «asociación estratégica».

Las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República de Nicaragua se establecieron inicialmente en diciembre de 1985, durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

En 1990, el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro estableció lazos con Taiwán y, finalmente, el 10 de diciembre de 2021 China y Nicaragua reanudaron relaciones diplomáticas después de que el país centroamericano cortara los lazos con Taipéi, territorio cuya soberanía reclama China. EFE

