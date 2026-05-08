Debacle laborista en elecciones locales británicas que potencian a partido antinmigración Reform UK

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El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, declaró el viernes que descarta dimitir, pese a los «duros» resultados en las elecciones locales para su partido, que sufrió una importante pérdida de escaños frente al avance de la formación antinmigración Reform UK.

Para el partido de Starmer, los resultados fueron más dolorosos con la pérdida del poder en el Parlamento de Gales, por primera vez desde la descentralización en 1999, en unas elecciones autonómicas ganadas por el partido nacionalista de izquierdas Plaid Cymru.

«No voy a marcharme y sumir al país en el caos. Los resultados son duros, muy duros, y no voy a maquillarlos», dijo el primer ministro, después de que su partido perdiera a cientos de concejales en Inglaterra.

«Esto duele, y debe doler, y yo asumo la responsabilidad», añadió.

El viernes por la noche, el Partido Laborista había perdido cientos de concejales y 20 ayuntamientos, mientras que Reform UK había ganado más de mil representantes locales.

Los laboristas cedieron por ejemplo a Reform UK las riendas de Sunderland (norte), uno de sus bastiones obreros históricos.

Algunos medios británicos apuntan a que la ex vice primera ministra Angela Rayner o el ministro de Sanidad, Wes Streeting, podrían intentar desplazar a Starmer tras los resultados.

«Los laboristas ganaron las elecciones generales de 2024 principalmente porque los conservadores eran profundamente impopulares tras 14 años en el gobierno», afirma a la AFP Mark Garnett, analista político y exprofesor de la Universidad de Leicester.

A su juicio, las elecciones locales «muestran que el Partido Laborista ha tardado menos de dos años en volverse igual de impopular, si no incluso más».

Muestra de ello es que luego de haber liderado el parlamento galés desde su creación en 1999, los laboristas ahora solo conservaron nueve escaños, según el recuento definitivo de la BBC.

Los nacionalistas de izquierda del Plaid Cymru lideran con 43 bancas de 96, sin mayoría absoluta, seguido de cerca por Reform UK (34).

En Inglaterra, los resultados casi definitivos -completos para 129 de los 136 consejos locales- sitúan a Reform ampliamente a la cabeza con 1.426 escaños conquistados, frente a los 954 del Partido Laborista, que pierde 1.375.

En Escocia, los independentistas del Scottish National Party (SNP) conservaron el primer lugar, pero sin mayoría absoluta, con 57 diputados de 129, según el recuento casi definitivo a las 21H30 GMT.

Superan al Partido Laborista, que retrocede a 17 escaños (-3), y a Reform UK, que obtiene 15.

– Avance de Reform UK –

El líder de Reform UK, Nigel Farage, celebró los resultados, al estimar que demuestran que su partido «ha llegado para quedarse». «Estamos asistiendo a un cambio histórico en la política británica», afirmó Farage.

«Somos competitivos en todas las regiones del país. Somos el partido más nacional, hemos llegado para quedarnos», añadió el líder de Reform UK.

En total, más de 5.000 escaños locales estaban en juego en estas elecciones en Inglaterra, de un total que supera los 16.000.

En estas elecciones no se votó por las alcaldías de ciudades como Londres, aunque sí en los consejos municipales de 32 de sus distritos. La elección del alcalde de la capital está prevista para 2028.

Tampoco se eligieron los máximos responsables de ciudades como Liverpool o Newcastle, ni hubo votaciones en Mánchester o Birmingham, pero sí en sus áreas metropolitanas (Greater Manchester y West Midlands, respectivamente).

Los conservadores, liderados por Kemi Badenoch, perdieron cientos de concejales, aunque lograron mantener el control de Westminster, en el centro de Londres.

Los Verdes, que han girado hacia la izquierda, lograron la elección de 160 concejales y obtuvieron el control de varios ayuntamientos, incluido el de Hastings, en el sureste de Inglaterra.

– «Referéndum para Starmer –

La popularidad de Starmer ha caído tras una serie de errores, cambios de postura y polémicas, lo que ha despertado dentro de su partido la tentación de reemplazarlo en 10 Downing Street.

«Estas elecciones han sido vistas como un referéndum para Starmer. Algunos de sus partidarios pueden sentirse aliviados de que los resultados no hayan sido aún peores», afirma el analista Garnett.

La inmigración también concentra el descontento de muchos británicos, mientras que el número de migrantes clandestinos que llegaron a través del Canal de la Mancha desde 2018 se acerca a los 200.000.

La impopularidad de Starmer aumentó en los últimos meses por nombrar embajador en Washington a Peter Mandelson, pese a sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

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