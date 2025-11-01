Decenas de miles protestan en Serbia en el aniversario del trágico derrumbe de una estación de tren

Decenas de miles de personas guardaron este sábado 16 minutos de silencio en Serbia, en homenaje a las víctimas del mortal accidente de hace un año en la estación de Novi Sad, que desató un gran movimiento de protesta en el país.

Una multitud se congregó en el centro de Novi Sad, en el norte de Serbia, antes de guardar silencio a las 11H52 (10H52 GMT).

A esa hora hace un año ocurrió la tragedia, cuando el techo de concreto de la recién renovada estación ferroviaria se derrumbó, causando la muerte instantánea de 14 personas.

El accidente dejó dos heridos que fallecieron más tarde, elevando el número total de víctimas a 16, entre ellas dos niños.

Pero desencadenó también uno de los movimientos de protesta más amplios que ha conocido el país de 6,5 millones de habitantes, situado en la península balcánica.

Las manifestaciones fueron rápidamente encabezadas por los estudiantes.

Para los opositores al presidente nacionalista de derecha Aleksandar Vucic, la tragedia se convirtió así en el símbolo de la corrupción que, según ellos, gangrena las inmensas obras públicas emprendidas en todo el país.

«Todos aquellos que, en Serbia, están en contra de la corrupción, el crimen y el partido en el poder» se han dado cita, explicó emocionado el viernes Ratko Popovic, de 47 años.

Miles de personas se habían congregado ya el viernes para recibir a los estudiantes que llegaron a pie desde todo el país.

Profesor de universidad y alumnos han emprendido estas largas marchas como medio de acción desde hace meses, con la esperanza de llegar al mayor número posible de ciudades y pueblos y explicar sus reivindicaciones, como la convocatoria de elecciones anticipadas.

Las manifestaciones, en su mayoría pacíficas, se vieron salpicadas este verano por violentos choques con partidarios del presidente.

«Ya pasó un año. No hubo ningún responsable», lamentó en Novi Sad Tomislav Savić.

Aunque a mediodía no se disponía de ningún recuento oficial o independiente, los periodistas de la AFP presentes en el lugar estimaron que el número de participantes en la protesta ascendía al menos a varias decenas de miles.

