Decenas de miles protestan en Serbia en el aniversario del trágico derrumbe de una estación de tren

Decenas de miles de personas rindieron homenaje este sábado a las víctimas del mortal accidente ocurrido hace un año en la estación de tren de Novi Sad, que desató un gran movimiento de protesta en Serbia.

Una multitud inmensa se concentró en el centro de Novi Sad, una ciudad del norte del país, desde el mediodía.

Por la tarde, la policía había contabilizado 39.000 manifestantes, una cifra que no se pudo verificar de forma independiente. Según periodistas de la AFP en el lugar e imágenes aéreas, había al menos 100.000 personas.

A partir de las 11H52 (10H52 GMT), los congregados guardaron 16 minutos de silencio en el centro de la ciudad.

A esa hora hace un año ocurrió la tragedia, cuando el techo de concreto de la recién renovada estación ferroviaria se derrumbó, causando la muerte instantánea de 14 personas.

El accidente dejó dos heridos que fallecieron más tarde, elevando el número total de víctimas a 16, entre ellas dos niños.

Pero desencadenó también uno de los movimientos de protesta más amplios que ha conocido el país de 6,5 millones de habitantes, situado en la península balcánica.

Las manifestaciones fueron rápidamente encabezadas por los estudiantes.

Profesores de universidad y alumnos han emprendido estas largas marchas como medio de acción desde hace meses, con la esperanza de llegar al mayor número posible de ciudades y pueblos y explicar sus reivindicaciones, como la convocatoria de elecciones anticipadas.

Las protestas, en su mayoría pacíficas, se vieron salpicadas este verano por violentos choques con partidarios del presidente.

«Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, siento una gran tristeza, y por otro, estoy feliz por que tanta gente haya venido a expresar su pesar y mostrar su descontento con el régimen y las autoridades», dijo este sábado en Novi Sad Dragan Savic, un hombre de unos 50 años que viajó desde Kovilj.

Para los opositores al presidente nacionalista de derecha Aleksandar Vucic, la tragedia se convirtió en el símbolo de la corrupción que, según ellos, gangrena las inmensas obras públicas emprendidas en todo el país.

Miles de personas se habían congregado ya el viernes para recibir a los estudiantes que llegaron a pie desde todo el país.

Este sábado, al caer la tarde, miles de participantes se concentraron a orillas del río Danubio, con flores blancas, y volvieron a guardar silencio durante 16 minutos, iluminando la escena con sus celulares.

Desde allí lanzaron 16 farolillos hacia el cielo, que sobrevolaron una pancarta desplegada en la fortaleza de Novi Sad, que rezaba «Nos veremos mañana y todos los días hasta que se haga justicia».

