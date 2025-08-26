Decenas de miles protestan en Tel Aviv contra la guerra y piden liberar a los rehenes

Jerusalén, 26 ago (EFE).- Decenas de miles de personas se concentraron este lunes en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv y en las calles aledañas, desbordadas por la multitud, en una manifestación masiva contra la guerra que puso fin a una jornada nacional de protestas.

Imágenes difundidas en redes sociales y una retransmisión en directo del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos -que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados- muestran a los manifestantes portando carteles con las fotos de los rehenes, además de banderas israelíes y amarillas, estas últimas en señal de apoyo a los cautivos.

En el escenario intervinieron varios familiares de los secuestrados, entre ellos está Noam Perry, cuyo padre, Haim Perry, fue secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 y murió en cautiverio a los 79 años.

«Mi padre y otros 41 rehenes asesinados en Gaza revelan una terrible verdad: cada día adicional de guerra pone en peligro a los que siguen vivos», dijo Noam en inglés.

Noam también se dirigió al presidente de Estados Unidos: «Presidente Trump, mire a esta multitud, mire las imágenes de las calles de Israel. El pueblo de Israel está votando con sus pies: la nación quiere que la guerra termine y que los rehenes vuelvan a casa. Para mi padre ya es tarde, pero usted aún puede salvar a los demás y ser recordado como el presidente que hizo historia».

La protesta culminó una jornada de manifestaciones contra la decisión del Gobierno israelí de expandir la ofensiva militar en la Franja de Gaza, en lugar de negociar un acuerdo para la liberación de los secuestrados.EFE

