Declarado un nuevo incendio en Grecia, en el norte del Peloponeso
Viena, 16 ago (EFE).- Un nuevo fuego que comenzó este sábado en la región griega de Acaya, en el norte del Peloponeso, ha provocado el despliegue de un fuerte dispositivo antincendios, incluidos nueve medios aéreos.
Protección Civil emitió sobre las 14.00 hora local un mensaje de alerta informando a los residentes sobre el incendio cerca de las localidades de Livartzi y Kalavryta, y pidiéndoles que estuvieran atentos a las instrucciones de las autoridades.
De momento, el fuego no amenaza zonas habitadas, informa la emisora Skai.
Un total de 39 bomberos, apoyados por cinco aviones y dos helicópteros están tratando de contener las llamas.
La región de Acaya ha sido una de las más afectadas por la serie de incendios en varias zonas de la Grecia continental y varias islas durante esta semana, que han arrasado más de 10.000 hectáreas de zona forestal y de cultivos.
Según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), en los dos últimos meses han ardido en Grecia más de 43.000 hectáreas. EFE
as/llb