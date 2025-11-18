Declaran el estado de emergencia en Donetsk tras ataques masivos con drones de Kiev

Moscú, 18 nov (EFE).- Las autoridades de Donetsk, anexionada por Moscú en 2022, declararon este martes el estado de emergencia en la región debido a ataques masivos con drones de las fuerzas ucranianas.

«Como consecuencia de un ataque masivo con drones contra las centrales térmicas de Zúyevskaya y Starobeshevo (…) que ha resultado en la destrucción de instalaciones de generación de energía, se declara el estado de emergencia», señala el decreto, citado por la agencia TASS.

Previamente, las autoridades de la zona leales a Moscú informaron también de cortes de agua debido a los ataques de Kiev.

La víspera, los drones ucranianos dejaron sin luz a cerca de 500.000 residentes de la región de Donetsk, según reconoció el gobernador local, Denis Pushilin.

Agregó que mientras las fuerzas ucranianas atacan las infraestructuras energéticas de Donetsk, las fuerzas rusas aumentan su zona de control en el frente, incluido en las inmediaciones del bastión estratégico de Pokrovsk.

El principal objetivo de los ataques contra el territorio enemigo, según las autoridades de Kiev, son las infraestructuras energéticas, contra las que en las últimas semanas Kiev emplea no sólo aparatos no tripulados sino también misiles de fabricación propia.EFE

