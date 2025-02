Declaran emergencia en isla rusa de Sajalín tras encallar un petrolero chino

Moscú, 9 feb (EFE).- La isla de Sajalín, ubicada en el mar de Ojotsk del Lejano oriente ruso, fue declarada en estado de emergencia municipal después de que un buque petrolero chino encallase, mientras las autoridades de Moscú todavía palían las consecuencias del naufragio de dos petroleros en el mar Negro.

«En el distrito Nevelski fue declarado el régimen de emergencia», informó el departamento local del Ministerio de Emergecias de Rusia.

El buque de carga chino ‘An Yang 2’, con 20 tripulantes a bordo, encalló en la noche del sábado debido al temporal a unos 200 metros de la costa.

El petrolero, que lleva una carga de fuel, aceite de motor y carbón, no emitió señales de emergencia.

«Según informaciones previas, la vida de los tripulantes no corre riesgo. En estos momentos se estableció comunicación con el capitán del navío: a bordo hay reservas de agua y alimentos y los marinos no necesitan ayuda médica. De momento no se ha detectado ningún derrame de combustible», informaron las autoridades locales, citadas por la agencia TASS.

Hasta el momento no se han podido valorar los daños al buque debido al temporal, pero al lugar de los hechos ya han sido enviados rescatistas rusos con el equipamiento necesario, y la situación es monitoreada constantemente por el gobernador local y los servicios de emergencias.

Este incidente tiene lugar a menos de dos meses del naufragio en el estrecho de Kerch que une el mar Negro con el de Azov, de los petroleros ‘Volgoneft 212’ y ‘Volgoneft 239’, ambos construidos hace más de 50 años para navegación fluvial y adaptados posteriormente para navegar por el mar.

El primero se partió en dos a unos 7-8 kilómetros de la costa, tras lo que empezó a verter petróleo al mar, y el segundo estuvo varias horas a la deriva y, finalmente, encalló a unos 80 metros de la costa en la región de Krasnodar.

Las autoridades rusas todavía palían las consecuencias del derrame, que afectó decenas de kilómetros de la línea costera de la región de Krasnodar y la anexionada península de Crimea.EFE

