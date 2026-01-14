Decomisan 185 kilogramos de explosivos en provincia ecuatoriana fronteriza con Colombia

Quito, 14 ene (EFE).- El Bloque de Seguridad de Ecuador decomisó en la provincia ecuatoriana del Carchi, fronteriza con Colombia, un total de 185 kilogramos de explosivos, que las autoridades presumen iban a «fortalecer actividades ilícitas de grupos armados colombianos» en la frontera.

El hallazgo tuvo lugar en la zona de El Chical, donde el Bloque de Seguridad ejecutó el operativo «Atlas Unit XII», que permitió ubicar y destruir bocaminas utilizadas para almacenar material explosivo vinculado a la minería ilegal.

«El material hallado estaría destinado a fortalecer actividades ilícitas de grupos armados colombianos en la zona fronteriza», indicó el Ministerio del Interior en sus redes sociales.

Como resultado del operativo se informó también de 73 bocaminas destruidas y de la incautación de cápsulas detonantes, mecha lenta y explosivos industriales, además de generadores eléctricos, herramientas y material aurífero ilegal.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra el crimen organizado, vinculado, principalmente, al narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

