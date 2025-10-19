Decomisan en Ecuador 378 kilos de marihuana que iban a ser enviados a Chile

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 19 oct (EFE).- La Policía ecuatoriana decomisó 378 kilos de marihuana que estaban ocultos en un camión que fue interceptado en una avenida del norte de la ciudad de Guayaquil, la más poblada del país, y que presumen iban a ser enviados a Chile, informó este domingo la institución.

La incautación se realizó el sábado durante un operativo de la unidad antinarcóticos. Los agentes detuvieron a un camión que transportaba ladrillos y bloques de cemento, pero tras una revisión detallada encontraron escondidos 369 bloques de marihuana.

El hombre que conducía el camión intentó escapar, pero sufrió una caída y fue detenido por los policías, que lo llevaron primero a un centro médico.

El coronel Francisco Zumárraga, jefe policial en Guayaquil, explicó que, de acuerdo a las investigaciones, la droga iba a ser enviada vía marítima hacia puertos de Chile, donde el cargamento tendría un valor de 1,4 millones de dólares.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Hasta septiembre, las fuerzas de seguridad habían incautado 135 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, solo en operaciones marítimas, un 2,2 % más de lo que se decomisó en el mar durante todo 2024, cuando se contabilizaron 132 toneladas.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

cbs/enb