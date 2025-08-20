Decomiso de cocaína revela alta infiltración del narco en puertos de Panamá, dice informe

Giovanna Ferullo Mena

Ciudad de Panamá, 20 ago (EFE).- Panamá ha asestado duros golpes al narcotráfico con el decomiso de toneladas de cocaína ocultas en contenedores, un fenómeno que revela una alta infiltración de operadores del crimen organizado en los puertos de este país considerado una potencia en materia logística marítima, como indica el más reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Solo en una semana de este mes las autoridades panameñas informaron del decomiso de cerca de cuatro toneladas de droga oculta en contenedores que tenían como destino, bien sea final o de trasbordo, países de Europa, entre ellos Bélgica, Francia o Reino Unido.

El aumento de las incautaciones en los puertos panameños a partir de mediados de 2024 es una situación que resalta el más reciente informe de la OMA, titulado ‘Infiltración de las cadenas de suministro de carga marítima. Delincuencia organizada, cocaína y el conspirador interno’, y que está centrado en el tráfico del alcaloide hacia Europa.

«Las incautaciones en América Central eclipsaron cómodamente los volúmenes de Europa Occidental en el último trimestre de 2024, dominadas por 19 detecciones repartidas de manera uniforme entre las cuatro terminales principales de Panamá (total de 11 toneladas) y cuatro detecciones en la terminal portuaria de Caucedo, en la República Dominicana (total de 10,5 toneladas)», dice el documento.

El informe detalla los métodos de contaminación de los contenedores, los puertos dónde más se detecta la droga y a aquellos a dónde más llega, y alerta que el narco sigue «infiltrándose con éxito en las cadenas de suministro de mercancías mundiales y sigue dependiendo de conspiradores internos para llevar a cabo operaciones a gran escala en todo el mundo».

Solo en 2024 hubo en todo el mundo 1.321 detecciones de cocaína en carga marítima por un total de 635,2 toneladas, dice el informe de la OMA, una organización intergubernamental con sede en Ginebra.

Puertos panameños altamente infiltrados

El «elevado número de detecciones de cocaína en los puertos de transbordo panameños sugiere firmemente que gran parte de la contaminación efectuada con la intervención de conspiradores internos se produce allí y, en menor medida, en otros puertos latinoamericanos con delincuentes infiltrados», afirma el informe.

Detalla que el año pasado se detectaron 29.507 kilos de droga en los cincos grandes puertos de Panamá, los conocidos como Manzanillo, Rodman, Colón, Cristóbal y Balboa, todos ellos situados en torno al Canal interoceánico y dados en concesión a operadores de Estados Unidos, Singapur, Taiwán y Hong Kong.

Del total de 29.507 kilos de droga, 28.500 kilos fueron incautados bajo la modalidad de ‘gancho ciego’ o bultos dentro del contenedor, y 2.387 kilos ocultos en su estructura.

El «gancho ciego» y las «ocultaciones en estructuras» son los dos principales métodos de contaminación de contenedores y ambos requieren la participación de los llamados «conspiradores internos», los cómplices del narco que facilitan información tanto para introducir la droga, bien sea en el mismo puerto, en patios de contenedores o durante el traslado de estos, como para sacarla en su destino, explica la OMA.

Funcionarios han explicado a EFE que el gancho ciego está más vinculado a la contaminación del contenedor en el puerto de trasbordo, mientras que la ocultación en estructura se refiere a la introducción de la droga en el puerto de origen.

La derrama causada por el narcotráfico en los puertos

EFE intentó sin éxito obtener del Ministerio de Seguridad Pública o de la Fiscalía la cifra consolidada de decomisos de drogas en los principales puertos panameños durante este año.

Según datos publicados por la prensa local, en lo que va de año solo el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), una de las cuatro fuerzas de seguridad del país, ha incautado 33 toneladas de droga, el 34 % (11,2 toneladas) en los puertos del país.

El director de la Policía Nacional, Juan Fernández, aseguró a principios de este mes que durante el primer año del Gobierno que asumió el 1 de julio de 2024 el presidente José Raúl Mulino «se ha incautado un volumen importante» de drogas en los puertos panameños.

Estos decomisos se dieron en registros a contenedores procedentes de «todas partes de Suramérica, incluso de Estados Unidos, en trasbordo hacia Europa», afirmó.

Más cooperación en seguridad

El presidente Mulino se quejó públicamente en marzo pasado de la «mínima y deficiente» cooperación en materia de seguridad de los distintos puertos y llamó a «corregir» esa situación.

El pasado día 11 ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Mulino recalcó que «el espacio marítimo es un ámbito particularmente vulnerable a la expansión del crimen organizado», que aprovecha el hecho de que las rutas marítimas cuentan con «una limitada capacidad de vigilancia» y adolecen de una «falta de cooperación efectiva entre países». EFE

