Del Toro gana en etapa en los Alpes y refuerza su ‘maglia’ rosa del Giro

afp_tickers

3 minutos

El ciclista mexicano Isaac Del Toro fue el vencedor este miércoles en la 17ª etapa del Giro de Italia, imponiéndose en una etapa de montaña en los Alpes con final en Bormio al francés Romain Bardet y al ecuatoriano Richard Carapaz, segundo y tercero del día.

El corredor del UAE, que hasta ahora no había ganado ninguna etapa en el Giro, refuerza su ‘maglia’ rosa como líder de la general, arañando unos segundos a Carapaz y también al británico Simon Yates, cuarto en esta jornada.

Bardet y Carapaz no resistieron el último ataque de Del Toro en el último kilómetro y entraron en meta a cuatro segundos del vencedor de la etapa.

A 15 segundos llegó Simon Yates y a 16 un grupo de cinco perseguidores en el que estaba el colombiano Einer Rubio.

– Carapaz, segundo de la general –

En la clasificación general, ‘Torito’ saca ahora 41 segundos a Carapaz, diez más que en el inicio del día. El ecuatoriano, eso sí, sube del tercer al segundo puesto en la general.

Yates baja al tercer lugar y ve ampliarse de 26 a 51 segundos su desventaja respecto al corredor mexicano de 21 años, que al cruzar la meta hizo una reverencia encima de su bicicleta.

«Esa reverencia era una manera de agradecer a todos los que me animan. No sé por qué lo hacen tanto, no siento que yo sea nadie especial», afirmó un corredor al que los expertos ven un gran potencial para ser una de las principales figuras de este deporte.

Del Toro marcó la diferencia en el descenso técnico y sinuoso que conducía a la meta, para frustración de Carapaz y de un Bardet que era el último superviviente de la escapada matinal.

El francés, que está en puertas de su retirada, llegó a atacar a cinco kilómetros del final, pero se quedó sin el triunfo de etapa que perseguía.

«Fui el más rápido en esas últimas curvas, pero no quiero tampoco resultar arrogante. Simplemente quería ir más rápido», afirmó Del Toro, que se convirtió además en el ciclista más joven en llevar la ‘maglia’ rosa durante al menos nueve días desde Fausto Coppi en 1940.

– El UAE toma oxígeno –

Para el equipo del mexicano, el UAE, la etapa supuso un alivio después de un martes catastrófico, en el que su jefe de filas, el español Juan Ayuso, perdió sus opciones al conceder casi un cuarto de hora en la meta. Este miércoles también quedó pronto descolgado.

Del Toro también había preocupado el martes, dando muestras de vulnerabilidad y perdiendo más de un minuto respecto a Carapaz, pero su reacción este miércoles le devuelve la confianza que podía haber perdido la víspera.

«Ayer aprendí que nunca hay que relajarse en este deporte, que es muy duro. Lo que me pasó es normal en el ciclismo. Hoy no resultaba más fácil, pero afronté el día con una mejor actitud. Decidí que no iba a renunciar nunca, que iba a intentarlo siempre. No tenía nada que perder», explicó.

El triunfo de etapa supone además una inyección de prestigio para él, en una etapa con dos grandes puertos, entre ellos el emblemático Mortirolo.

El jueves, el Giro vivirá su 18ª etapa, un recorrido de 144 kilómetros entre Morbegno y Cesano Maderno, en la región de Lombardía, con un perfil más llano. El viernes y el sábado el pelotón volverá a examinarse en la montaña, antes del final de la ronda italiana, el domingo en Roma.

jk/bde/dr/mcd