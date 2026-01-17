Delcy Rodríguez afianza su plan económico con venta de gas y divisas al mercado cambiario

5 minutos

Caracas, 16 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, exhibió este viernes los primeros avances de su estrategia económica, con la consolidación del primer contrato de exportación de gas licuado de petróleo y la promesa de inyectar divisas a la banca, en busca de equilibrar el complejo mecanismo cambiario del país.

Durante un encuentro del Consejo Nacional de Economía, Rodríguez prometió que las divisas que «ya se están dando» al país por la venta de volúmenes de petróleo llegarán «a través del Banco Central» hacia la banca privada para el mecanismo del mercado cambiario.

En Venezuela la moneda oficial es el bolívar; sin embargo, el dólar estadounidense y otras divisas se usan como referencia para fijar precios de bienes y servicios.

Pese a que el tipo de cambio oficial lo establece el Banco Central de Venezuela (BCV), existe un mercado paralelo, lo que ha causado que los productos tengan distintos precios de acuerdo con la moneda que se use para la compra.

En su intervención, transmitida por el canal estatal VTV, la mandataria encargada llamó a un «manejo eficiente» de las divisas e insistió en concretar la sustitución de importaciones para priorizar la producción nacional y usar las monedas internacionales como un «impulsor» de la economía local.

Asimismo, reiteró que las divisas que aporte el sector petrolero se destinarán a la creación de fondos, como propuso el jueves en un mensaje ante el Parlamento, para «mejorar el ingreso de los trabajadores» e invertir en la mejora de servicios públicos.

Primera exportación de gas

Por otro lado, anunció que Venezuela firmó un contrato para exportar, por primera vez en su historia, gas licuado de petróleo (GLP).

Rodríguez no especificó la duración del convenio ni reveló con quién fue firmado.

Venezuela venía anunciando desde hace meses que se encontraba gestionando el proceso para la exportación de gas, aun en medio de las sanciones que EE.UU. impuso a la industria petrolera en 2019.

El acuerdo se da en un contexto de acercamientos diplomáticos entre Venezuela y Estados Unidos, días después de la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses durante el ataque militar del pasado 3 de enero.

Desde entonces, el mandatario estadounidense, Donald Trump, exigió «acceso total» a los recursos petroleros de Venezuela y anunció que recibirá de 30 a 50 millones de barriles de crudo local, cuya venta controlará.

En este contexto, la líder chavista reiteró ante el consejo económico las tres propuestas legislativas que entregó ante el Parlamento el jueves, durante el discurso para presentar el informe de gestión a nombre de Maduro, entre las cuales destaca una reforma a la ‘Ley Orgánica de Hidrocarburos’ y una ley para simplificar y facilitar trámites.

Además, pidió autorización al Consejo Nacional de Economía para crear un comité para la defensa de los derechos económicos del país ante instancias internacionales, luego de meses de denunciar que la economía de la nación ha estado sometida a «bloqueos» y «sanciones» extranjeras.

Más cambios ministeriales

Este viernes, la mandataria encargada anunció la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional en una «nueva instancia» que dirigirá Luis Antonio Villegas, con lo que sustituye del gabinete al empresario Alex Saab, colaborador cercano del presidente Nicolás Maduro.

Este empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, fue detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde la Justicia lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de ser «testaferro» del Gobierno venezolano.

Por este caso, estuvo preso en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, tras un perdón presidencial firmado por el entonces mandatario de EE.UU., Joe Biden.

Rodríguez también informó otras tres designaciones en su gabinete: Freddy Ñáñez como ministro de Ecosocialismo, Aníbal Coronado como nuevo titular de Transporte y Miguel Ángel Pérez Pirela al frente del despacho de Comunicación e Información.

En sus primeros diez días de gestión, Delcy Rodríguez nombró como ministro del Despacho de la Presidencia al capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad de Maduro, y al expresidente del Banco Central Calixto Ortega, como nuevo vicepresidente de Economía Sectorial.

También, destituyó al mayor general Javier Marcano Tábata y designó en su lugar al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Siguen las excarcelaciones

Este viernes, la ONG Foro Penal, que dirige la defensa de presos políticos, y la dirigencia opositora mayoritaria confirmaron entre 100 y 130 excarcelaciones desde el anuncio del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el pasado jueves hasta las 19:30 hora local (23:30 GMT) de este viernes.

La presidenta encargada aseguró esta semana que van más de 400 excarcelaciones y que este proceso inició en diciembre por decisión del ahora capturado Maduro.

Las autoridades no han publicado las identidades de los excarcelados ni las condiciones de estas medidas.EFE

ls/lb/gpv

(foto)