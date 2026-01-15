The Swiss voice in the world since 1935

Delcy Rodríguez anuncia la creación de dos fondos para el área social y mejora de salarios

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 15 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la creación de dos fondos, que se manejarán con «cualquier» divisa que entre al país suramericano, para «mejorar» el ingreso de los trabajadores y otro dirigido para el desarrollo de los hospitales, escuelas, viviendas, así como de servicios públicos como el agua, la electricidad y la vialidad. EFE

sc/bam/lnm

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR