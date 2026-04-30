Delcy Rodríguez anuncia que pensionados percibirán el equivalente a 70 dólares mensuales

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Caracas, 30 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que los pensionados en su país recibirán el equivalente a 70 dólares mensuales, sin precisar si se trata de un bono o un aumento de ese ingreso.

«Nuestros abuelos, nuestras abuelas, los más golpeados, van a tener una pensión equivalente a los 70 dólares. (…) No es suficiente, nos falta mucho. Pedí un plan especial de atención para nuestros abuelos», indicó Rodríguez en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

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