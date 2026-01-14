Delcy Rodríguez convoca a la unión en Venezuela en mensaje a manifestantes en Caracas

Caracas, 14 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, convocó este miércoles a la unión de los trabajadores del país y reiteró su compromiso con la liberación del mandatario Nicolás Maduro, que permanece detenido en Nueva York después de una operación militar en la que fue capturado por tropas estadounidenses.

«Que sea toda Venezuela unida que busque un horizonte y que ese horizonte sea la paz social, sea la paz económica, que en cada familia trabajadora de Venezuela, bueno, amanezca la esperanza y esa esperanza de que los tendremos de vuelta», declaró Rodríguez durante una llamada telefónica con uno de los dirigentes que encabezaba una manifestación de trabajadores chavistas en Caracas y que fue redifundida en los altavoces instalados en la concentración.

La líder chavista confió también en la posibilidad de construir una patria que «permita la felicidad, el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas».

Se trata de las primeras palabras en medio de una movilización de la mandataria encargada, que no ha aparecido públicamente en este tipo de actos que convoca a diario el chavismo para pedir la libertad de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron capturados el pasado 3 de enero por tropas estadounidenses durante un ataque militar a Caracas y otros tres estados cercanos.

«Sigamos nosotros unidos, trabajadores y trabajadoras de Venezuela hasta alcanzar tener nuestro objetivo, de tenerlos de vuelta, pero también decirle a él: estamos cumpliendo presidente, no hemos parado un minuto trabajando por nuestra patria, trabajando por la felicidad social, trabajando por el crecimiento económico para todos y para todas», añadió.

La presidenta encargada dijo a los trabajadores que cuentan con su lealtad y su compromiso e insistió en que tienen que «cumplir» el objetivo de regresar a Maduro, quien ya ha comparecido en tribunales en Nueva York acusado cuatro presuntos cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína.

El ataque militar de Estados Unidos dejó al menos 100 muertos entre civiles y militares, según informó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Rodríguez, quien ejercía como vicepresidenta de Maduro, fue juramentada como presidenta encargada dos días después de la captura de Maduro ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), luego de que fuera convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). EFE

